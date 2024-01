Premier de Perú asegura que "es un mito" la influencia del hermano de Boluarte en el Gobierno

Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, "no ha tenido injerencia alguna en el Estado", reiteró el domingo el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola.

"Creo que más bien es un mito eso de la influencia del señor Boluarte, pero todo eso está en investigación en este momento y se tiene que aclarar", afirmó en el programa 'Punto Final', que transmite el canal local Latina.

🚨 Alberto Otárola sobre si ha crecido la injerencia de Nicanor Boluarte en los asuntos del Gobierno: "A mÍ nunca me ha pedido nada (...) siempre lo he conocido como una persona que nunca ha tenido injerencia en el Estado". #PuntoFinalEN VIVO: https://t.co/h3sdxKOkdmpic.twitter.com/jO8KWmOAzr — PuntoFinalOficial (@PuntoFinalOf) January 22, 2024

La Procuraduría anticorrupción de la región de San Martín denunció la semana pasada ante la Fiscalía a Boluarte Zegarra, por presunto tráfico de influencias, luego de que se revelara una supuesta presión a prefectos y subprefectos para recolectar firmas que le permitieran inscribir su partido político.

Nuevas pruebas

El programa 'Cuarto Poder', de la televisora América Noticias, ha sido el que ha desvelado estos hechos. Y el domingo presentó la confesión de Moisés Saavedra, secretario provincial del partido de Boluarte Zegarra en San Martín.

"Para demostrar eso existen las conversaciones y los váuchers de que los subprefectos eran juez y parte en la recolección de firmas para el partido Ciudadanos por el Perú", declaró Saavedra al dominical.

#CuartoPoderEstos son los chats y vouchers que revelan más detalles de la red de prefectos involucrados en el partido político de Nicanor Boluarte@NinaSunqupic.twitter.com/YRCQwGkNNb — Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) January 22, 2024

Sin embargo, Otárola siguió la línea de la mandataria, criticó a 'Cuarto Poder' sin mencionarlo y habló de "informes periodísticos que pueden hacer daño" a la familia Boluarte.

"Como presidente del Consejo de Ministros yo conozco al doctor Boluarte, no me ha pedido nada ni me ha recomendado a nadie, tampoco se lo aceptaría", subrayó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!