Más de la mitad de los empleados del BCE desaprueba el trabajo de Christine Lagarde, según una encuesta

El 50,6% de los empleados del Banco Central Europeo (BCE) evalúa el rendimiento de la presidenta del organismo, Christine Lagarde, como "bajo" o "muy bajo", según una encuesta sindical citada por Politico este lunes.

"El BCE ha estado centrándose en temas más allá de su mandato en un período cuando la inflación estaba en el nivel más alto en la historia de la UE", como el conflicto entre Israel y el movimiento palestino Hamás o la igualdad de género, afirmaron varios encuestados. Los comentarios al sondeo también destacaron un amplio descontento con la politización de las actividades del BCE y la promoción de la agenda personal de Lagarde mediante la institución. Entre tanto, los empleados opinan que el BCE tiene que enfocarse en su lucha contra la inflación.

Además, Lagarde fue calificada como una "líder autoritaria que no necesariamente actúa de acuerdo con los valores que proclama". En particular, alrededor del 75% de los encuestados no apoya su enfoque de gestión. En cuanto al consejo de administración del BCE, el nivel de desaprobación alcanzó el 59%.

Por su parte, una vocera del organismo calificó el sondeo como defectuoso porque, según ella, "la presidenta y el consejo están completamente centrados en su mandato y han implementado políticas para responder a eventos sin precedentes". Uno de los miembros de la junta directiva, Frank Elderson, cuestionó la legitimidad de los organizadores de la encuesta de hacer preguntas sobre el rendimiento personal de Lagarde y la evaluación de la política monetaria.