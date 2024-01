La UE acuerda establecer una misión naval en el mar Rojo

Los países de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo provisional para establecer una misión naval en el mar Rojo, ante los ataques de los hutíes contra barcos vinculados con Israel, según anunció este lunes el alto representante para las Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell.

"Acordamos en principio establecer una operación de seguridad marítima de la UE, y debatimos las diversas opciones de esta misión que propuse a los Estados miembros", indicó Borrell tras una reunión con los ministros de Exteriores del bloque en Bruselas. "Ahora tenemos que avanzar hacia la unanimidad para ver cuándo podemos establecer esta misión", agregó.

Destacó que todavía está pendiente definir el texto legislativo y el carácter operativo de la misión, sin embargo, señaló que no consistirá simplemente en "una escolta pasiva que navegará al lado de un mercante".

Borrell también afirmó que, aunque cree que habrá países miembros del bloque comunitario que no participen en la misión, ninguno de ellos se mostró contrario a la iniciativa. "No ha habido oposición, no ha habido nadie que haya dicho me voy a oponer", subrayó.

De acuerdo con un documento del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), la medida podría tener dos modalidades: una acción más limitada en el mar Rojo y otra más amplia, que no solo actuaría en ese mar, sino también en el estrecho de Bab el Mandeb, el mar Arábigo, el estrecho de Ormuz y el Golfo.

Se espera que la misión recurra a fuerzas de otra operación conjunta europea, denominada 'Agenor' –que opera en todo el golfo Pérsico, el estrecho de Ormuz y parte del mar Arábigo–, formada por Bélgica, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Noruega, los Países Bajos, con el apoyo político de Alemania y Portugal. Según Welt, París y Berlín apoyan esta idea y, además, señala que la ventaja es que se puede utilizar la infraestructura existente.