El cese del jefe de la Policía en Perú abre un nuevo escándalo político

El ministro del Interior tuvo que acudir al Congreso para exponer su posición, mientras el ex comandante general alista una medida legal para recuperar su puesto.

La agresión registrada hace poco en la región peruana de Ayacucho a la presidenta, Dina Boluarte, desencadenó la destitución del comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Angulo Tejada, y ahora abrió un nuevo escándalo político en el país.

El lunes se oficializó lo que ya había avisado horas antes el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, cuando afirmó que "no puede quedar impune" lo acontecido. Víctor Zanabria fue nombrado como el nuevo comandante general de la PNP.

Sin embargo, rápidamente abogados, políticos y exfuncionarios recordaron que existe una ley, la número 31570, que fue modificada en 2022 por el Congreso de la República para evitar un cese del jefe policial antes de que tenga dos años en el cargo.

Angulo tenía menos de dos años en el puesto y, según especialistas, no cumplía con ninguna de las causales estipuladas por la norma para permitirle a la jefa de Estado un despido anticipado, que son:

Por muerte.

Por solicitud de pase a retiro del comandante general.

Por incapacidad física permanente, debidamente declarada por una junta médica, que precise su inhabilitación para el ejercicio de la función.

Por incurrir en falta muy grave , de acuerdo al régimen disciplinario de la Policía Nacional.

, de acuerdo al régimen disciplinario de la Policía Nacional. Por incurrir en la comisión de delito doloso, declarada por sentencia firme del Poder Judicial.

Por incurrir en la comisión de delito flagrante.

En este contexto fue recibido este martes el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Parlamento.

La necesidad de "refrescamiento"

"La moral de la Policía se mantiene en alto, este cambio se debe al problema álgido de la inseguridad ciudadana", defendió Torres. "La Policía necesita un refrescamiento, no podemos seguir haciendo más de lo mismo, este cambio es para que (Zanabria) aborde con más fuerza el problema de la seguridad ciudadana", dijo.

El ministro del Interior aseveró que Angulo tuvo "falencias" y además "han habido situaciones que han escapado de su control", mas no especificó cuáles. Negando que haya un "manoseo" de la PNP, arguyó que Zanabria fue elegido por orden de antigüedad.

"No hemos querido manosear la institución", destacó Torres. "Bajo ningún punto de vista estamos felices, está muriendo gente y eso compromete a todos y nos preocupa", añadió.

Además, resaltó que la ley 31750 "no ha sido reglamentada", por lo tanto, la mandataria puede designar al nuevo comandante general, "como así lo ha hecho".

Desde el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, en el Congreso, pidió continuar la sesión de forma reservada "por la alta investidura de la señora presidenta", dado que abordaría lo sucedido en Ayacucho, así como lo ocurrido con el hijo de Boluarte.

Críticas

El 8 de enero pasado, unos delincuentes robaron a los efectivos que custodiaban al vástago de la mandataria. Un hecho por el cual varios congresistas han señalado a Torres.

"No es casualidad", aseguró el parlamentario José Cueto, en referencia a la agresión a Boluarte y al atraco que sufrió la escolta de su hijo.

Aunque fue crítico por esta situación, calificó la remoción de Angulo como un "cambio de forma irregular" y llamó a "respetar las leyes".

"Le han echado la culpa ilegalmente al comandante (...) no es su responsabilidad personal, sino de varias instituciones, arrancando por el propio ministro del Interior, que es el responsable político de lo que ha pasado en Ayacucho", sostuvo Cueto.

En la misma línea se expresó la legisladora Susel Paredes, quien lo calificó de "ilegal" e incluso consideró que si Angulo lo lleva a un juicio, "va a ser repuesto".

"No calza con las causales para destituir al comandante general (...) me preocupa muchísimo, no sé qué decisiones políticas están aconsejando y si están considerando el marco legal que tiene nuestro país", enfatizó Paredes.

La posición de Angulo

El ya ex comandante general de la PNP anunció el lunes en el programa 'Milagros Leiva, Entrevista', del canal local Willax, que presentará una medida legal para regresar al cargo.

"Yo considero que es un buen pretexto [lo acontecido en Ayacucho]", aseveró el policía, quien además apuntó que "seguramente" es Torres quien habría pedido su cabeza.

Este martes fue más allá y declaró al diario La República que la decisión de Boluarte le ha "decepcionado", por la manera que "se está tratando a la institución policial".

Sobre lo vivido el sábado en Ayacucho, donde una mujer le jaló el cabello a Boluarte, aclaró que "el anillo de seguridad, o el anillo más cercano a la presidenta, está bajo la responsabilidad de la Casa Militar".

Investigada

La Fiscalía de la Nación abrió investigación preliminar contra Ruth Bárcena por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.

No obstante, fue Ilaria Ayme quien le tiró del pelo durante un acto. "Yo le agarré de la blusa y le dije: 'aquí estoy señora Dina, exijo justicia por la muerte de mi esposo', no la he lastimado", contó Bárcena a la emisora Exitosa.

Bárcena es viuda de Leonardo David Hancco Chacca, quien murió por impacto de arma de fuego en el tórax. Por su parte, Ayme perdió a su hijo de 15 años por un trauma toráxico por proyectil de arma de fuego.

Tanto Hancco como el menor de edad murieron durante la represión vivida el 15 de diciembre de 2022 en Ayacucho, cuando miles de personas protestaron contra Boluarte en su afán por procurar un adelanto de elecciones.

Medios han reportado que Ayme también tiene un proceso formalmente abierto, mientras las mujeres niegan que le hayan hecho daño a la jefa de Estado.

