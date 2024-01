Un soldado ruso gravemente herido recita bajo fuego un poema sobre la patria

Un soldado ruso grabó un video recitando un poema patriótico cuando resultó gravemente herido durante un combate en Ucrania. El militar explicó en la grabación que tenía una pierna totalmente destrozada y no tenía fuerzas para huir del fuego enemigo.

El hombre estaba tendido en el campo de batalla, despidiéndose de la vida. No obstante, sobrevivió, fue hospitalizado y explicó en una entrevista los motivos que lo empujaron a unirse al Ejército ruso como voluntario.

Konstantín Golovín, padre de cuatro hijos, aseguró que no se arrepiente de su decisión, incluso ante la posibilidad de morir. "Sí, chicos, realmente me estaba muriendo", dijo, al recordar ese día. Según explicó, debido a su herida en la pierna no podía abandonar el campo de batalla. Además, se encontraba bajo el ataque de un tanque y municiones de racimo.

"No había dónde esconderse", afirmó, haciendo hincapié en que logró sobrevivir solo gracias al heroísmo de su comandante y de sus compañeros. Uno de ellos incluso sacrificó la vida para ayudar al resto, ya que tuvieron que travesar un campo de minas. "Sin ellos todo esto no hubiera sido posible", aseguró.

Golovín manifestó que entró en el Ejército por sus hijos y nietos, que aún no han nacido. "Soy una persona muy testaruda y simplemente no podría hacerlo de otra manera". Explicó que sentía "una enorme sensación de vergüenza" por dos motivos: por exponer una bandera ucraniana en sus redes sociales tras el inicio de la operación militar e "intentar comprenderlos" y por seguir una vida normal mientras "desde el 2014 mataban a los rusos".

"Ganaba dinero y vivía en mi mundo, como si eso no tuviera nada que ver conmigo", expuso. "Este sentimiento de vergüenza me oprimía tanto que no podía resolver esta cuestión de otra manera. Me uní como voluntario", agregó Golovín.