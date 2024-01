Canciller húngaro recibe amenazas de muerte en vísperas de su visita a Ucrania

El Ministerio de Exteriores de Hungría recibió una misiva en ucraniano en la cual se amenaza de muerte al jefe de la cartera, Peter Szijjarto, en vísperas de su visita a Ucrania, programada para el 29 de enero.

"Húngaros: odiamos a su Gobierno, que sigue haciéndolo todo para hacernos perder la guerra. ¿Creen que su ministro solo llegará después de los ataques contra Ucrania? Nosotros no lo creemos. El 29 de enero, pueden esperar una bienvenida explosiva. Un tren blindado no los salvará. Les recomendamos que hagan un pedido en una funeraria, y que empiecen a hacer para Szijjarto un ataúd que se ajuste a su altura. Dios perdona, pero los ucranianos no", reza la carta, citada por medios húngaros este martes.

Desde la Cancillería húngara reaccionaron a esta misiva. De acuerdo con Tamas Menczer, secretario de Estado del Ministerio, "los que creen que nos romperán con amenazas y presión no tienen ni idea sobre los húngaros, no nos conocen".

"¡Todavía queremos un cese al fuego inmediato e incondicional, negociaciones de paz y la paz! No hay solución [del conflicto ucraniano] en el campo de batalla, hay solo personas muertas. La paz requiere el cese al fuego y negociaciones. Tenemos derecho de adoptar esta postura. Ejercer presión y amenazas solo nos hace más fuertes", escribió Menczer en sus redes sociales.

Además, el portavoz de la Cancillería, Mate Paczolay, dijo que las autoridades ucranianas aseguraron a Budapest que tomarán "las medidas de seguridad más exhaustivas" durante la visita de Szijjarto a Ucrania.