FT: EE.UU. pide a China que ayude a frenar los ataques de los hutíes en el mar Rojo

Según las fuentes, las peticiones aún no han dado los resultados deseados.

Estados Unidos ha solicitado a China que inste a Irán a frenar a los rebeldes hutíes de Yemen, que están llevando a cabo ataques a barcos en el mar Rojo en los últimos meses tras la escalada del conflicto palestino-israelí, informó Financial Times este miércoles.

"Los funcionarios han planteado repetidamente el asunto a altos funcionarios chinos en los últimos tres meses, pidiéndoles que transmitan una advertencia a Irán para que no exacerbe las tensiones en Oriente Medio" tras la escalada del conflicto entre Tel Aviv y Hamás, explica el medio.

Según sus fuentes, el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, y su adjunto, Jon Finer, abordaron el tema con Liu Jianchao, jefe del Departamento Internacional del Partido Comunista chino, durante una serie de reuniones celebradas este mes en Washington.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, también intentó ejercer presión diplomática sobre Pekín. Sin embargo, los esfuerzos de Washington aún no han dado resultados positivos. Un funcionario estadounidense, cuyo nombre no ha sido revelado, indicó que EE.UU. seguirá planteando esa cuestión a Pekín, "pero no se mostró particularmente optimista en cuanto a que la actitud de China cambie".

A su vez, otro funcionario afirmó que había "algunas señales" de que Pekín intentaba resolver el problema, pero no de manera significativa. "No quisiera exagerar lo que han hecho ni el impacto que ha tenido", expresó. Sus palabras fueron apoyadas por Suzanne Maloney, jefa de estudios de política exterior en Brookings Institution. La experta manifestó que "no se había detectado ningún deseo serio de ayudar" por parte de China.

"Creo que lo que han calculado", dijo respecto a las tensiones en el mar Rojo, "es que se trata de una crisis que está atascando a Estados Unidos y a sus socios y que no ha tenido un impacto significativo en el transporte marítimo chino", concluyó.

Acusaciones directas contra Irán

Anteriormente, el principal comandante de la Marina de Estados Unidos en Oriente Medio, Brad Cooper, acusó a Irán de estar "muy directamente involucrado" en los ataques de los hutíes. No obstante, el alto cargo no especificó si Teherán dirigió ataques individuales de los hutíes en el mar Rojo y el golfo de Adén, pero reconoció que los ataques supuestamente asociados a Irán han pasado de amenazar solo el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz a poner en riesgo aguas de toda la región de Oriente Medio.

Hasta el momento, Irán no se ha involucrado directamente en la lucha contra Israel o EE.UU. desde que comenzó la guerra en Gaza, el 7 de octubre. Sin embargo, Cooper sostuvo que la república islámica ha estado alimentando directamente los ataques hutíes contra el transporte marítimo. "Lo que diré es que Irán claramente está financiando, está dotando de recursos, está suministrando y está proporcionando entrenamiento", remarcó.

El propio Irán rechaza todas las acusaciones de que esté ayudando a los hutíes, subrayando que no les suministra armas ni presta ayuda financiera, sino que solo les proporciona apoyo diplomático y les envía ayuda humanitaria. El "apoyo de Irán a Yemen es [únicamente] político", comunicó Rostam Ghasemi, exministro de Petróleo iraní y comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Los hutíes también niegan que Irán les esté proporcionando ayuda militar, afirmando que actúan por su cuenta.

Desde el pasado noviembre, el movimiento de los hutíes rebeldes Ansar Allah declaró su intención de atacar en el mar Rojo a cualquier barco que tenga bandera israelí, que sea de propiedad israelí o esté operado por empresas del país hebreo.

El incremento de los ataques contra los cargueros y buques cisterna que navegan por los mares Rojo y Arábigo obligó a las navieras a suspender las operaciones en la zona, o a modificar las rutas, para evitar el paso por las proximidades de las costas yemeníes.