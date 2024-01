Crecientes discusiones antiucranianas acompañan la visita del primer ministro eslovaco a Ucrania

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, se reunió este miércoles con su homólogo ucraniano, Denís Shmygal, en la ciudad de Úzhgorod, situada al oeste de Ucrania, tras negarse a proporcionarle ayuda militar, prometer el veto a su ingreso en la OTAN y cuestionar su soberanía.

"Le confirmaré que Ucrania no recibirá armas del Ejército eslovaco. Le diré que hay cosas en las que no estamos de acuerdo en absoluto. En cuanto a la adhesión de Ucrania a la UE, el país debe cumplir las condiciones. Le diré que estoy en contra de que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN y que lo vetaré porque esa es la base para una tercera guerra mundial", afirmó Fico antes de la reunión con Shmygal.

Tras la reunión, Shmygal sostuvo que Fico le había informado que Eslovaquia apoya las aspiraciones de Ucrania de convertirse en miembro de la Unión Europea y que no bloqueará la ayuda de la UE a Kiev por un valor de 50.000 millones de euros ni la compra de armas por parte de Ucrania. Fico aún no se ha pronunciado sobre el encuentro. Medios eslovacos informan que Fico invitó a su par ucraniano a visitar su país y aseguró que Eslovaquia quiere ayudar a Ucrania a pesar de tener "desacuerdos" sobre algunos temas.

Fico había provocado indignación en Ucrania varias veces, comentando la situación en el país y exponiendo la futura política eslovaca hacía él. Así, en una rueda de prensa este martes, declaró que no "hay una guerra en Kiev". "¿Por qué iba a ir a Kiev cuando puedo reunirme con el primer ministro en Úzhgorod? No veo ninguna diferencia allí. ¿Realmente crees que hay guerra en Kiev? No lo dices en serio, espero... Allí llevan una vida absolutamente normal", señaló.

Asimismo, el político eslovaco el sábado indicó que, para solucionar el conflicto en Ucrania, Kiev debería asumir "algún tipo de compromiso que será muy doloroso para ambas partes" y aceptar que Rusia no abandonará los territorios que están actualmente bajo su administración. Además, afirmó que "Ucrania no es un país soberano e independiente", al menos desde el año 2014, cuando Kiev se puso "bajo el control y la influencia totales" de Washington.

Discusiones antiucranianas

La visita de Fico a Ucrania se realiza en medio de discusiones antiucranianas en el país. Así, el vicepresidente del Parlamento de Eslovaquia, Lubos Blaha, este martes aseguró que los eslovacos "están hartos" de que su nación preste ayuda a Kiev, que "no conduce más que a la pobreza y a la muerte".

Según el político, "Ucrania es uno de los países más corruptos del mundo". "El régimen de Zelenski no tiene nada que ver con la democracia, la oposición es perseguida, incluso un periodista extranjero murió detenido recientemente", escribió Blaha en su canal de Telegram, preguntándose por qué Eslovaquia y otros países europeos debían "verter miles de millones [de euros] en un agujero negro". También coincidió con Fico en que no hay guerra en Kiev. "Robert Fico dice la verdad. La vida en Kiev es normal. Hay guerra en el este, pero no habría, si no fuera por Occidente", aseveró.