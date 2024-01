"Gracias, pero no": La respuesta de Noboa a la ayuda ofrecida por Maduro en materia de seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó la propuesta de su par venezolano, Nicolás Maduro, de recibir ayuda y asesoría en materia de seguridad por parte de Caracas, a fin de evitar el apoyo que ofrece EE.UU.

"Gracias, pero no gracias. Esa es mi respuesta", dijo el mandatario ecuatoriano, en entrevista con el medio local La Posta.

No obstante, Noboa descartó que exista un pleito con el mandatario venezolano. "No tengo una pelea con Nicolás Maduro, tengo suficientes peleas aquí en este país, como para andar ganando peleas adicionales. Simplemente, no, muchas gracias", agregó.

. @DanielNoboaOk rechazó la ayuda que ofreció #NicolásMaduro para fortalecer el sistema carcelario. Sin embargo, Noboa dijo que no tiene bronca con Maduro.Entrevista aquí: https://t.co/Zs5mvSL5TRpic.twitter.com/0TXJNUziKT — La Posta (@LaPosta_Ecu) January 24, 2024

El pasado 15 de enero, Maduro ofreció ayuda a Noboa para enfrentar la actual situación por la que atraviesa Ecuador y puso a disposición de Quito a las autoridades venezolanas "para derrotar a las bandas criminales".

"Presidente Noboa, si usted quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros", dijo Maduro. A juicio del mandatario venezolano, lo que pretende el respaldo de Washington es "intervencionismo, colonialismo", por lo que instó a su par ecuatoriano no recibir ayuda del Comando Sur o de otras instituciones.

El pasado lunes, Maduro volvió a tocar el tema y, en un mensaje a Noboa, le dijo que la presencia de tropas estadounidenses en Ecuador solo conducirá a "caos y violencia".

Maduro advierte a Noboa por su cooperación con EE.UU.El presidente venezolano, Nicolás Maduro, instó a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, a no permitir la presencia de las tropas estadounidenses en el país. pic.twitter.com/kbVvDGaJRq — RT en Español (@ActualidadRT) January 23, 2024

"No le abra las puertas de su país al diablo. Dígame, presidente Noboa, pueblo de Ecuador, ¿un solo país del mundo donde los EE.UU. hayan ayudado a que se estabilizara?", expresó el presidente venezolano.

Acuerdo con EE.UU.

Sin embargo, sus palabras cayeron al vacío, puesto que Noboa recibió el lunes al asesor especial del presidente Biden para las Américas, Christopher Dodd, y a la comandante del Comando Sur de los EE.UU. (Southcom), Laura Richardson.

Después de esa reunión, la Casa Blanca informó que EE.UU. entregará esta semana a Ecuador más de 20.000 chalecos antibalas y más de un millón de dólares en equipos críticos de seguridad y respuesta a emergencias, en los que se incluyen ambulancias y vehículos de apoyo logístico de defensa, como parte de su "apoyo" al país sudamericano para afrontar la crisis de violencia.

Washington también anunció que el FBI aumentará su personal en Ecuador para apoyar a la Policía y a la Fiscalía General, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional está desplegando personal para realizar labores de capacitación continua para las fuerzas de seguridad y servidores del Ministerio Público.

Asimismo, la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) aumentará el apoyo a sus programas de seguridad municipal.

