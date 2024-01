"Mafiosos" y "antidemocráticos": Gobierno de Milei arremete contra sectores que se suman al paro

Funcionarios del Gobierno de Javier Milei insultaron a los sindicalistas que convocaron al histórico paro nacional que se realiza este miércoles en repudio las drásticas medidas tomadas por el presidente, en menos de dos meses de gestión.

"Sindicalistas mafiosos, gerentes de la pobreza, jueces cómplices y políticos corruptos, todos defendiendo sus privilegios", acusó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

"No hay paro que nos detenga, no hay amenaza que nos amedrente", advirtió al alentar el clima de tensión que prevalece en el país sudamericano, en una jornada de protesta en la que miles de ciudadanos impugnan principalmente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y la 'ley ómnibus', proyectos de Milei que modifican por completo el funcionamiento del Estado.

Bullrich es una de las protagonistas de este día, ya que es la responsable del operativo de seguridad en torno a la movilización que se realizará en el centro de Buenos Aires y que se prevé será masiva.

En ese sentido, la ministra volvió a amenazar a los manifestantes, al advertirles que está vigente un protocolo que impide el cierre del tránsito vehicular, lo que parece imposible de cumplir dada la magnitud de la convocatoria de la protesta.

Por otra parte, la ministra criticó la adhesión al paro por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el líder peronista Axel Kicillof.

"Con lo que está pasando en la provincia, con los dramas que estamos teniendo, que el gobernador participe de una marcha, me parece que no corresponde. Él es un gobernador y tiene que hacer cumplir la ley, no violarla", dijo.

Desprecio

La canciller Diana Mondino también denostó el paro que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical más grande de Argentina, y al que adhirieron la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Además, se sumaron colectivos de derechos humanos, feministas, universitarios, docentes, microempresarios, productores, artistas, científicos, periodistas y organizaciones sociales, entre otros sectores.

"El paro no tiene justificación. Convocado por la oligarquía de millonarios con autos blindados y chófer, falsos representantes de los trabajadores, ratifica que estamos en el camino correcto", afirmó la ministra de Relaciones Exteriores.

Mondino reiteró su ya conocido tono provocador e insultante al advertir: "Las cosas se consiguen con esfuerzo, no llorando y pataleando. No les tenemos miedo".

El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló por su parte que la participación de Kicillof en la marcha dejaba en claro que se está frente a "un paro político", promovido por quienes supuestamente sienten tocados sus privilegios.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, desestimó la posibilidad de que el Gobierno entable un acercamiento con los sindicatos y reiteró la amenaza de que se les descontará el día a los trabajadores estatales que participen en la huelga.

"¿Qué es lo que uno puede dialogar con gente que quiere frenar el país y con gente que efectivamente muestra un costado bastante antidemocrático y antirrepublicano?", cuestionó en su conferencia de prensa.