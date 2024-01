"Irán es un blanco legítimo para Israel", afirma un ministro israelí

"Tenemos que asegurarnos muy claramente de que los iraníes entiendan que no se saldrán con la suya al usar proxies contra Israel, y no dormirán bien en la noche si nosotros no dormimos bien en la noche", manifestó Nir Barkat.

Irán constituye un "blanco legítimo" para los ataques de misiles israelíes, afirmó este miércoles el ministro de Economía del país hebreo, Nir Barkat, en una entrevista con The Telegraph.

"La cabeza de serpiente es Teherán. Mi recomendación es adoptar la estrategia que utilizó el presidente [de EE.UU., John] Kennedy en la crisis de los misiles de Cuba. Lo que dijo entonces, básicamente, fue que todo misil de Cuba sería respondido con un misil hacia Moscú", dijo Barkat, haciendo referencia a la crisis de los misiles asentados en Cuba y el consiguiente enfrentamiento entre la URSS y EE.UU. en 1962.

"Tenemos que asegurarnos muy claramente de que los iraníes entiendan que no se saldrán con la suya al usar proxies contra Israel, y que no dormirán bien en la noche si nosotros no dormimos bien en la noche", manifestó.

De acuerdo con el ministro, Tel Aviv tiene una "cuenta abierta" con Irán. "Les creemos cuando dicen que quieren destruir Israel. En todo caso, lo que hemos aprendido del [ataque del] 7 de octubre es a creer en nuestros enemigos y en su maldad, sus objetivos, pensamientos y acciones, y no permitiremos otro holocausto", advirtió.

Además, Barkat dijo que a los trabajadores palestinos que anteriormente trabajaban en Israel, en particular en el sector de la construcción, no les será permitido volver al país. "Hemos terminado con los empleados palestinos. La justificación para eso es muy simple: queremos solo empleados extranjeros de los países pacíficos. No queremos los empleados de los enemigos", aseveró.

En octubre pasado, Barkat sostuvo que Israel borrará a Irán "de la faz de la tierra" si su principal aliado, el movimiento chiita libanés Hezbolá, interviene en el conflicto entre Israel y el grupo palestino Hamás.