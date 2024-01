"No nos van a dejar gobernar": La advertencia de Petro tras suspensión del canciller de Colombia

Horas después de que el canciller colombiano, Álvaro Leyva, fuera suspendido tres meses por la Procuraduría, el presidente de ese país, Gustavo Petro, denunció que hay sectores que se oponen a que cumpla su mandato.

En un encuentro con la comunidad del municipio Guapi​, ubicado en el litoral pacífico del departamento del Cauca, el mandatario, sin mencionar al titular de Relaciones Exteriores, pidió a los presentes estar preparados para que otros miembros de su gabinete sean retirados de sus cargos.

"Nos va a costar, nos van a suspender ministros aquí y allá, no nos van a dejar gobernar", expresó el mandatario. "Esa es la mentalidad de quienes, acostumbrados a dejar la gente abandonada, no quieren que haya un ejemplo de demostración de lo que es un gobierno popular, democrático", agregó.

Con esas afirmaciones, el líder del Pacto Histórico se refirió a la suspensión de su canciller, a quien la Procuraduría le formuló una serie de cargos por haber declarado desierto un proceso de licitación de pasaportes colombianos en el que había un solo oferente.

Sin embargo, Petro dijo que a pesar de las dificultades, hay que continuar. "Si alguien se va, sigue otro, el presidente va a ser reemplazado, y tiene que ser seguido por alguien mejor", concluyó.

"No nos van a dejar gobernar": así reaccionó el presidente Gustavo Petro ante la decisión de la Procuraduría de suspender por tres meses al canciller Álvaro Leyva.Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3pic.twitter.com/g5YsR2dOiN — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 24, 2024

"No acepto pliegos de licitación sastre"

El mandatario también manifestó su desacuerdo con la decisión de la Procuraduría, a través de sus redes.

En la plataforma X, Petro ratificó que Leyva había seguido sus instrucciones sobre declarar desierta la licitación porque el único oferente era la multinacional Thomas Greg & Sons, que por 17 años tuvo un acuerdo de elaboración de los pasaportes colombianos, lo que generó dudas sobre la oportunidad que tendrían otras empresas.

"El ministro de Relaciones Exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas. No acepto pliegos de licitación sastre. La ley no los permite", escribió.

El ministro de relaciones exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas. No acepto pliegos de licitación sastre. La ley no los permite https://t.co/Q7ey8wbkv4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 25, 2024

En otras oportunidades, el mandatario se ha referido a un "golpe blando" que llevarían a cabo organismos públicos como la Fiscalía, la Procuraduría y el Consejo de Estado para suspender a funcionarios y parlamentarios del Pacto Histórico.

Las reacciones

La decisión fue ratificada en un video por la procuradora Margarita Cabello, con quien el mandatario ha tenido varios desencuentros. Mientras que Petro la ha señalado de atribuirse funciones que no le corresponden, la funcionaria lo ha dicho que él no respeta la separación de poderes.

En el clip, la procuradora sostuvo que la suspensión de tres meses de Leyva se hizo "para evitar la posible reiteración de las faltas disciplinarias que se le atribuyen, teniendo en cuenta su rol de ordenador del gasto y porque dirige el nuevo proceso licitatorio de pasaportes".

#LoÚltimo | Este es el pronunciamiento de la procuradora Margarita Cabello sobre la suspensión por tres meses del canciller Álvaro Leyva por el caso de la licitación de pasaportes. pic.twitter.com/3nhJe5wrUp — La FM (@lafm) January 24, 2024

A través de las plataformas digitales, también expresaron su rechazo a la medida varios diputados y líderes políticos que apoyan al Pacto Histórico.

Al respecto, Sandra Ramírez, senadora de Comunes, escribió que tanto la Fiscalía como la Procuraduría "han sido ágiles en las investigaciones que tienen que ver con este Gobierno, pero lentas para otros temas de gran impacto nacional".

"La suspensión tajante del Canciller deja más dudas que respuestas en la actuación de la procuradora Cabello", dijo.

La Fiscalía y la Procuraduría han sido ágiles en las investigaciones que tienen que ver con este Gobierno, pero lentas para otros temas de gran impacto nacional. La suspensión tajante del Canciller @AlvaroLeyva deja más dudas que respuestas en la actuación de la Procuradora… — Sandra Ramírez (@SandraComunes) January 24, 2024

Sobre esta decisión también se expresó el compañero de gabinete de Leyva, Luis Fernando Velasco, ministro de Interior, quien afirmó que el titular de Relaciones Exteriores asumía la decisión con respeto y que por buscar la paz, que es su "obsesión", "ha enfrentado todo tipo de ataques".

Conozco a @AlvaroLeyva y por ello me atrevo a afirmar que es de esas personas que llegaron al servicio público para cumplir ideales y no para ganarse unos “reales”.La paz su obsesión y buscándola ha enfrentado todo tipo de ataques a los que ha respondido con más compromiso y más… — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) January 25, 2024

Por otro lado, el embajador de Colombia en Argentina, Camilo Romero, aseguró que: "hay un riesgo democrático en Colombia por el secuestro de los entes de control a manos de la politiquería". Ante este panorama, el diplomático consideró que se debe declarar un "alerta democrática".