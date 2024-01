"Taiwán nunca será un país": China regulariza patrullas militares alrededor de la isla

El Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China está entrenando tropas y organizando patrullas regulares "en el mar y el espacio aéreo que rodean la isla de Taiwán", manifestó este jueves el vocero del Ministerio de Defensa chino, Wu Qian.

En una rueda de prensa habitual, el portavoz aclaró que estas maniobras pretenden mejorar "aún más el nivel real de entrenamiento de combate de las tropas" y, consecuentemente, reforzar las capacidades de Pekín para "defender la soberanía nacional y la integridad territorial".

"El Ejército Popular de Liberación de China continúa entrenándose y preparándose para la guerra, y seguirá organizando operaciones militares pertinentes de forma regular", precisó Wu.

"Taiwán nunca será un país"

En su discurso, el portavoz también se refirió a la victoria de los separatistas en las elecciones de Taiwán, a mediados de mes, que abogan por la independencia frente a los reclamos de soberanía por parte de China y apuestan por un mayor acercamiento a EE.UU.

"Las elecciones de la región de Taiwán pertenecen a los asuntos de una región de China. No importa cómo cambie la situación en Taiwán, el hecho básico de que existe una sola China en el mundo y que Taiwán es parte de China no cambiará", comentó.

Desde Taiwán consideran inconsistentes los comentarios de Pekín respecto al entendimiento internacional y piden respetar el resultado de los comicios. Al respecto, Wu señaló que el victorioso Partido Democrático Progresista (PDP) no representa la opinión pública mayoritaria en la isla. "El consenso predominante de la comunidad internacional sobre el principio de una sola China no cambiará, y la tendencia histórica hacia la reunificación de China no cambiará", afirmó el portavoz.

"Taiwán nunca será un país. La 'independencia de Taiwán' y los intentos de fuerzas extranjeras de dividir a China nunca tendrán éxito", recalcó.