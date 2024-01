"No es bienvenida": Rechazan en región de Perú la visita de Boluarte

La Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca y autoridades de la región de Puno, fronteriza con Bolivia, rechazaron este jueves la posibilidad de que la mandataria peruana Dina Boluarte acuda a la Fiesta de la Virgen de la Candelaria.

"Es un acto de provocación a la población de Puno, una región que fue masacrada", aseguró el presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca, Raúl Samillán, en una conferencia de prensa desde la ciudad homónima.

#Puno | Ahora. Los familiares de las víctimas de la masacre de Juliaca realizan una conferencia para rechazar la participación de Dina Boluarte en la festividad de La Candelaria. También exigen a la Policía y al Ejército que se abstengan de participar con sus conjuntos de danzas. pic.twitter.com/oZP9PCl93Q — Mataperrea (@Mataperrea) January 25, 2024

El 9 de enero de 2023 hubo concurridas concentraciones en la localidad de Juliaca, departamento de Puno, en contra de Boluarte y del Congreso. Una protesta que dejó 19 muertes, 18 civiles y un suboficial de segunda de la Policía Nacional.

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), allí "se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos".

"Su llegada a este pueblo no es bienvenida, ya se han manifestado diferentes instituciones, no es grata su bienvenida. Y por lo tanto, le pedimos y exigimos a la presidenta y al señor Alberto Otárola [presidente del Consejo de Ministros] que no pisen tierras puneñas", enfatizó Samillán.

Espera invitación

La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, fue consultada sobre si era lo más conveniente una visita de Boluarte a Puno, a menos de una semana de que fuese agredida en Ayacucho, otra de las regiones donde hubo muertes en las movilizaciones.

"Esperaremos las invitaciones (...). Yo consideraría que inviten a todos, es una fiesta de unión, de paz, de diálogo. La Virgen de la Candelaria no discrimina", respondió Urteaga este jueves a la emisora local Exitosa.

🔴🔵#HablemosClaro 📣📣 | El Gobierno, a través de Dina Boluarte y sus ministros, esperan las invitaciones para asistir a la Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno pese a la agresión ocurrida en Ayacucho, según dijo en Exitosa la titular de Cultura, Leslie Urteaga. Cabe… pic.twitter.com/jN1WZD8bsH — Exitosa Noticias (@exitosape) January 25, 2024

No obstante, el alcalde de Puno, Javier Ponce, expresó que "la mayoría está en desacuerdo de que la presidenta venga a la festividad de la Candelaria".

"La presencia de la presidenta sería una catástrofe en Puno y volveríamos a tener problemas sociales. Descartamos que ella pueda estar en la ciudad, podría haber protestas y problemas en hospitales", agregó Ponce citado por el diario Correo.

El "rechazo total"

En el pronunciamiento de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero de Juliaca, la ciudadana Rosa Luque Mamani manifestó el "rechazo total" de la comunidad a la jefa de Estado.

La mujer es madre de Heliot Cristhian Arizaca Luque, joven de 18 años que murió por una herida perforante torácica por arma de fuego en plena vía pública.

Luque se solidarizó con Ilaria Ayme y Ruth Bárcena, quienes perdieron un hijo y un esposo, respectivamente, por las muertes registradas en una movilización en diciembre de 2022 en Ayacucho. Ambas son investigadas por agredir el sábado a Boluarte.

"Me he visto identificada porque es el dolor que yo llevo", aseguró Luque.