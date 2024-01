Kiev dice que Corea del Norte es para Rusia "un socio más eficaz" de lo que es Occidente para Ucrania, y Berlín le responde

El canciller ucraniano instó a las autoridades de los países occidentales y a los representantes de la industria militar a dejar de culparse unos a otros por no incrementar la producción.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba, declaró que Corea del Norte es "un socio más eficaz" para Rusia de lo que son los países occidentales para Ucrania

Durante una entrevista con Bild, publicada este martes, el canciller ucraniano dijo que "parece que Corea del Norte es un socio más eficaz para Rusia que los amigos que proporcionan municiones de artillería a Ucrania para nosotros". "Es ridículo y esto tiene que cambiar", afirmó.

El ministro instó a las autoridades de los países occidentales y a los representantes de la industria militar a dejar de culparse unos a otros por no incrementar la producción. "Cuando se trata de tomar decisiones concretas, vemos cómo nuestros socios a veces se ahogan en discusiones infinitas. Pero no hay tiempo para ahogarnos, debemos nadar", manifestó.

En ese contexto, indicó que "mientras Ucrania ha aumentado considerablemente su producción, y seguirá haciéndolo, todavía vemos que la industria militar occidental –o sea, la industria militar de los países que nos ayudan– no es capaz de fabricar una cantidad suficiente de municiones de artillería".

Alemania: "Suministramos lo que tenemos"

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, comentó las declaraciones de Kuleba y dijo que el canciller ucraniano "tiende a [mostrar] polarización y agudización". "Está en su derecho, en la situación en la que su país se encuentra. Pero veo los suministros norcoreanos con una perspectiva ligeramente diferente", dijo durante una entrevista, concedida a Bild y publicada este jueves.

"No se trata de la voluntad. Aquí siempre actuamos como si estuviéramos haciendo menos de lo que podríamos. No, ese no es el caso. Suministramos lo que tenemos", destacó, agregando que los países occidentales "actúan "al límite" de lo que pueden teniendo en cuenta la responsabilidad desde el punto de vista de la seguridad.

Rusia y Corea del Norte están profundizando sus relaciones en diversos ámbitos. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró en octubre del año pasado que las relaciones entre los dos países llegaron a un nivel estratégico.

Mientras tanto, los países occidentales afirmaron en repetidas ocasiones, sin presentar pruebas, que Pionyang le suministra armas a Moscú. Así, el coordinador de Comunicación Estratégica de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a principios de enero que las tropas rusas utilizaron misiles norcoreanos en su operativo especial en territorio ucraniano.