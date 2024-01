"No creo que tenga una respuesta satisfactoria": Reportero desiste de hacer preguntas al Departamento de Estado de EE.UU.

Un periodista estadounidense desistió de hacer preguntas luego de que Vedant Patel, subsecretario del Departamento de Estado de EE.UU., le ofreciera empezar la conferencia de prensa.

"Matt, ¿le gustaría empezar?", le preguntó el funcionario a Matthew Lee, reportero de AP. "Oh, no, Dios mío, realmente creo que no tengo nada para la que usted pueda tener una respuesta satisfactoria. Así que lo pospondré", contestó el periodista.

Ante la insistencia de Patel, Lee le consultó su opinión sobre el derribo del avión militar ruso que transportaba a prisioneros de guerra ucranianos por el ataque de un misil procedente de Ucrania.

"Solo he visto los informes de prensa sobre esto […] Seguimos trabajando estrechamente con nuestros homólogos del Gobierno ucraniano para discernir los hechos", afirmó el funcionario. "Bien, entonces mi premisa original era correcta", replicó el periodista entre risas.