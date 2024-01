Embajador de EE.UU. responde sobre las armas del Ejército estadounidense en manos de criminales en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, negó que armas de uso exclusivo del ejército estadounidense hayan llegado a manos de criminales en México, como sostiene el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"No son armas del Ejército de EE.UU., al parecer mío, porque yo no tengo ninguna información en dos años y medio que he estado aquí de que éstas vienen de ahí", dijo el jueves en declaraciones recogidas por la prensa local.

El embajador de EUA en México, Ken Salazar, dijo que las armas del crimen organizado a las que hicieron referencia la canciller Alicia Bárcena y el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, no pertenecen al Ejército estadounidense. #EstrictamentePersonal con… pic.twitter.com/VhmiKpCo82 — Foro_TV (@Foro_TV) January 26, 2024

"Que tienen los calibres que usa el ejército [estadounidense], sí, es posible", matizó. Del mismo modo, aseguró que el asunto se está investigando.

"Urgente una investigación"

El lunes, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, señaló que la Secretaría de la Defensa había alertado a EE.UU. que las armas que ingresaban al país latinoamericano "son de uso exclusivo del Ejército estadounidense". "Es muy urgente que se haga una investigación al respecto", apuntó.

El embajador también dijo que una de las prioridades del gobierno de Joe Biden es combatir el tráfico ilegal de armas desde su país a México.

La indiscriminada entrada de armas estadounidenses a territorio mexicano es una alerta recurrente del Gobierno de López Obrador, que afirma que los cárteles de la droga y otras bandas criminales las usan para enfrentarse a las fuerzas de seguridad o a grupos rivales.