"Holocausto y nazis no son cosa del pasado": Milei condena a Hamás y exige liberación de rehenes

El presidente de Argentina, Javier Milei, exigió este viernes la liberación de rehenes que mantiene Hamás desde el sorpresivo ataque que llevó a cabo contra Israel el pasado 7 de octubre.

"Argentina no silencia frente al terror de Hamás y exige la liberación de todos los civiles secuestrados, incluidos nuestros 11 compatriotas", señaló el mandatario al participar en Buenos Aires de la conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

"Este día tiene un significado especial para todo el mundo libre. El Holocausto y los nazis no son algo del pasado, los hechos de violencia aberrante ocurridos en Israel el 7 de octubre son atroces e imperdonables", afirmó.

Discurso del Presidente Milei en el Museo del Holocausto de Buenos Aires por el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. pic.twitter.com/2YFqVlXCbG — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 26, 2024

También advirtió que, desde el Holocausto, no ocurría "un asesinato coordinado de tantos judíos en masa un mismo día", como ocurrió hace ya casi cuatro meses.

"En un contexto global del resurgimiento del antisemitismo, tenemos que ser firmes en nuestra posición de intransigencia contra el terrorismo y no mirar para otro lado", convocó.

Promesas

El mandatario recordó que, durante los primeros años del Holocausto, muchos países le dieron la espalda a los judíos e incluso les cerraron las puertas a quienes querían exiliarse.

"Hoy, muchos países del mundo libre se arrepienten de esa actitud de silencio frente a atrocidades de los nazis. Para que la historia no se repita tenemos la obligación de que eso no vuelva a ocurrir. Sin embargo, muchos países reinciden en el mismo silencio, un silencio que aturde", cuestionó al asegurar que esa no será la política de su Gobierno.

Por eso, señaló, bajo su mandato trabajará junto con las organizaciones de la comunidad judía en Argentina, que es la más grande de América Latina, con el fin de lograr una sociedad más respetuosa de la diversidad cultural y religiosa.

Se comprometió, además, a fortalecer el vínculo diplomático, comercial y de amistad con Israel, por lo que en febrero realizará una gira en ese país.

Por último, Milei aseguró que trabajará para poner fin a la impunidad de los ataques terroristas sufridos en la embajada de Israel en Argentina (1992) y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA, 1994).

El presidente no hizo mención al fallo que emitió este viernes la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en el que ordenó a Israel que tome todas las medidas posibles para prevenir el genocidio en Gaza.

Sí lo hizo durante el acto el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Jorge Knoblovitz, quien calificó la resolución como "absurda" y cuestionó que ni siquiera se menciona "el retorno de los secuestrados ni a Hamás", reportó la agencia Télam.