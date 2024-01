El acuerdo para resolver el "desastre fronterizo" podría "estar muerto", advierte Mike Johnson

El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, envió una carta este viernes al Senado estadounidense, a la que tuvo acceso Politico, en la que advirtió a los senadores que el acuerdo fronterizo que negocian podría "estar muerto" al llegar a la Cámara Alta.

Johnson escribió que la Ley de Protección Fronteriza, que contiene las reformas legislativas básicas necesarias para resolver el "desastre fronterizo", fue enviada al Senado hace ya 9 meses. Entre las medidas fijadas en el documento está la continuación de la construcción de un muro fronterizo con México, el fin de la política de "captura y liberación" de los inmigrantes irregulares y reformas significativas a los actuales sistemas de asilo y libertad condicional.

"Desde el día en que me convertí en presidente [de la Cámara de Representantes de EE.UU.], he asegurado a nuestros colegas del Senado que la Cámara no aceptaría ninguna contrapropuesta si no resuelve los problemas creados por las políticas subversivas de la Administración [Biden]", indicó Johnson, agregando que la población "apoya abrumadoramente" la posición de la Cámara Baja.

Además, Johnson se pronunció a favor del gobernador de Texas, Greg Abbott, por sus "heroicos esfuerzos por proteger a los ciudadanos de su estado y a todos los estadounidenses" y agregó que "los republicanos de la Cámara de Representantes se opondrán enérgicamente a cualquier propuesta política de la Casa Blanca o del Senado que incentive aún más a los extranjeros ilegales a violar las leyes".

"Los hechos demuestran que el presidente Biden y su secretario de Seguridad Nacional [Alejandro] Mayorkas han ignorado deliberadamente y socavado activamente las leyes de inmigración de nuestra nación", sostuvo el líder de la Cámara de Representantes y subrayó que repetidamente expuso las consecuencias negativas de la política migratoria actual a Biden. Asimismo, aseguró que la próxima semana el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara avanzará con los artículos de juicio político contra Mayorkas.

Al mismo tiempo, Johnson señaló que "si el presidente Biden quiere que creamos que se toma en serio la protección de nuestra soberanía nacional, tiene que demostrar su buena fe adoptando medidas inmediatas para garantizarla", lo que se puede hacer firmando una orden "para poner fin a la liberación masiva de ilegales y personas peligrosas en el país".