WP: EE.UU. cambiará su estrategia para Ucrania

La nueva estrategia de EE.UU. para el conflicto en Ucrania se enfocará no en intentos de contraofensiva, sino en la defensa y el fortalecimiento de la economía, reporta este viernes The Washington Post citando a funcionarios de la Administración Biden que proporcionaron esta información bajo anonimato.

Un alto funcionario estadounidense dijo que "está bastante claro que será difícil para ellos [soldados ucranianos] tratar de organizar el mismo tipo de gran empuje en todos los frentes que trataron de hacer el año pasado". El informante señaló que el plan prevé "ponerlos [a los ucranianos] en una trayectoria diferente para el fin de 2024 […] y ponerlos en un camino más sostenible".

Se informa que cada país que apoya a Ucrania prepara un documento sobre sus compromisos. Así, según las fuentes del diario, el documento preparado por EE.UU. garantizará a Kiev asistencia para ejecutar operativos militares de corto plazo y fortalecer la fuerza militar del país eslavo, así como para "proteger, reconstruir y expandir la base industrial y de exportación de Ucrania y asistir al país con reformas políticas necesarias para la integración completa en instituciones occidentales".

Por su parte, otro funcionario estadounidense indicó que la adopción de un nuevo plan no significa que los militares ucranianos vayan a construir trincheras defensivas y a "permanecer sentados detrás de ellas" el año entero. Afirmó que se producirá "un intercambio de territorio" que no tendrá gran importancia estratégica y lanzamientos de misiles y drones.

El artículo señala que Occidente espera que Kiev podrá evitar la pérdida de territorio en 2024 y quiere que las Fuerzas Armadas ucranianas se enfoquen en perpetrar ataques a larga distancia, "frenar la Flota del Mar Negro de Rusia para proteger el tránsito naval desde puertos de Ucrania, [y] atar a las fuerzas rusas dentro de Crimea con ataques con misiles y operaciones especiales de sabotaje".

Riesgos políticos

Las autoridades ucranianas, no obstante, parecen tener otros planes en lo que respecta a las hostilidades. The Washington Post cita las declaraciones del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, quien aseveró que "no solo la defensa" está en los planes de Kiev para el 2024. "Queremos que la iniciativa la mantenga nuestro país, no el enemigo", dijo.

El artículo destaca que el nuevo plan alberga varios riesgos políticos. De esta manera, hay posibilidad de que los ucranianos empiecen a criticar a las autoridades del país por la falta del avance en el frente. Además, "en las capitales occidentales, los funcionarios son muy conscientes de que la paciencia de sus ciudadanos con la financiación de la guerra en Ucrania no es infinita".