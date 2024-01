Agricultores franceses planean bloquear París y sus alrededores desde este domingo

Después de una semana de bloqueos en toda Francia, el sindicato de Jóvenes Agricultores anunció este sábado el bloqueo de París y sus suburbios a partir del domingo en la noche.

El propósito es que "ningún camión pueda prestar servicio a la capital", afirmó en una entrevista Maxime Buizard, administrador nacional del movimiento. Según reveló, esta decisión se debe a que las respuestas del primer ministro, Gabriel Attal, a las movilizaciones no están a la "altura" de la situación y los sindicatos las consideraron insuficientes.

"Las medidas anunciadas por el primer ministro van en la dirección correcta pero no responden a la escala de la movilización agrícola ni a la escala de las expectativas de los agricultores", argumentó.

❌🇫🇷 Magnitud de las protestas de los agricultores en Francia El bloqueo de cientos de kilómetros de autopistas por agricultores indignados ha perturbado el transporte de mercancías esta semana. Para este sábado, una decena de autopistas seguía bloqueada. pic.twitter.com/O3PMPkjeg2 — Sepa Más (@Sepa_mass) January 27, 2024

El líder sindical espera que el bloqueo sea una acción a largo plazo, que se prolongue "al menos cinco días", y que permita a los parisinos "comprender que necesitan a los agricultores para vivir y que la capital no es autosuficiente".

Debido a las continuas protestas a gran escala de los granjeros franceses, Attal anunció este viernes una serie de medidas con el propósito de contener el descontento del gremio agrícola. Prometió, entre otros, anular el aumento gradual del impuesto al diésel, aumentar en 50 millones de euros (54 millones de dólares) la inversión en agricultura ecológica y sanciones contra grandes empresas que no respetan las leyes que protegen los ingresos justos de los agricultores. "El primer ministro no ha escuchado nuestras peticiones. Ciertamente da respuestas, pero no en la medida adecuada", afirmó al respecto Buizard.