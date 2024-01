Milei ratifica su plan de dolarización para Argentina y marca distancia con China

El presidente argentino, Javer Milei, ratificó su plan de dolarizar la economía del país suramericano y marcó distancia con China, en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal.

"Nosotros en el último mes compramos 5.000 millones de dólares y la base monetaria es de cerca de casi 8.000 millones de dólares, con lo cual, si nosotros termináramos de limpiar todos los pasivos remunerados del Banco Central, estaríamos en condiciones de dolarizar por muy poco dinero", declaró.

"Siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas de lo que elijan los argentinos. Es probable que en un momento inicial elijan el dólar", aseguró Milei.

La adopción de la divisa estadounidense fue una de sus grandes promesas de campaña para, según él, sanear la económica argentina, golpeada por una altísima inflación y una gran devaluación del peso, aunque advirtió que eso no sería hecho de forma inmediata.

"Siempre hemos hablado de una libre competencia de monedas de lo que elijan los argentinos. Es probable que en un momento inicial elijan el dólar", explicó.

China no es "nuestro socio estratégico"

En la entrevista abordó los temas que, de manera recurrente, expone desde antes de su llegada a la Casa Rosada, entre ellos su relación con China, país con el que volvió a marcar distancias.

"Yo no voy a estar aliado con los comunistas, es cierto que rechazamos ser parte del Brics", sostuvo."Es cierto que no considero que [China] sea nuestro socio estratégico. Pero hay que separar la cuestión geopolítica de nuestra cuestión comercial. Siempre hemos sostenido que la cuestión comercial no tendría por qué ser afectada, porque básicamente es una decisión de los privados", agregó.

También confirmó su intención de privatizar "todo lo rápido que pueda". "Todo lo que pueda vender de empresas del estado lo voy a hacer a la máxima brevedad. Lo que pasa es que hay restricciones institucionales", expresó, aunque declinó detallar por cuál firma empezaría.

"Una relación adulta con el Reino Unido"

Milei también abordó su polémica postura sobre el asunto de las Islas Malvinas, tras reiterar que la cuestión "no imposibilita" que Argentina mantenga "un conjunto de relaciones comerciales adultas" con Reino Unido.

"Hemos decidido tener una relación adulta en la cual justamente participar y trabajar de manera conjunta en la agenda internacional y empezar a tener una charla sobre nuestra diferencia territorial", añadió.