EE.UU. envía una importante delegación de inspectores a Ucrania

La embajadora de EE.UU. en Ucrania, Bridget Brink, informó este lunes de la llegada a Kiev de tres inspectores generales de los Departamentos de Defensa, de Estado y de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) del país norteamericano.

Según se desprende de dos tuits, la diplomática acudió en persona a una estación de tren de la capital ucraniana para recoger a los altos funcionarios. "Sus reuniones con implementadores, socios y el Gobierno ucraniano contribuyen a la supervisión y la rendición de cuentas de la asistencia de Estados Unidos a Ucrania", afirmó Brink.

Robert Storch, inspector general del Pentágono y jefe del grupo de supervisión de la asistencia militar proporcionada por Washington a Kiev, denunció el pasado 11 de enero en un informe que no se podía encontrar pistas de gran parte de los armamentos entregados. Más de la mitad de la asistencia que EE.UU. había prestado a comienzos del pasado junio, concretamente por valor de 1.005 millones de dólares, no había sido registrada adecuadamente y "estaba en mora para el inventario de números de serie requerido".

Además, el informe admitió que la parte receptora, posiblemente, era incapaz "de mantener una responsabilidad total" y que existía "riesgo de robo o desvío" de artículos de defensa, como drones kamikaze, misiles y dispositivos de visión nocturna, que podrían acabar en manos de terceros.

Según informó ese mismo día el periódico The New York Times, "los funcionarios de Defensa estadounidenses y diplomáticos en Washington y Europa habían fracasado a la hora de contabilizar rápidamente o completamente muchas de las casi 40.000 armas" que habían enviado al país eslavo. Por otro lado, el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, aseguró en rueda de prensa que las conclusiones de las inspecciones anteriores no daban "ninguna evidencia creíble de desvío ilícito de armas convencionales avanzadas proporcionadas".

En el contexto de la asistencia a Kiev, el senador estadounidense Rand Paul (Partido Republicano) dijo en una entrevista a mediados del pasado mes de octubre que la Administración Biden disponía de información secreta sobre la corrupción a gran escala en Ucrania, si bien no hacía públicos los datos.