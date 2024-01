"Ecuador no reconoce al Gobierno de Maduro": Noboa se pliega a política exterior de sus antecesores

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, afirmó que el Gobierno de Daniel Noboa no reconoce a la administración del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

"El Ecuador no reconoce al Gobierno de Maduro y en eso tenemos que estar claros", dijo Sommerfeld en una entrevista con el programa Desde Adentro, de la cadena de televisión NTN24.

Asimismo, la ministra detalló que Noboa ha dicho públicamente que "si se respetan las elecciones libres, si se vive en democracia plena, no hay problema". "Mientras eso no se dé, no podemos tomar un contacto mayor", añadió.

Conspiraciones y detenciones

Las declaraciones de la canciller se dan después de que el Tribunal Supremo venezolano confirmase la inhabilitación de la opositora María Corina Machado para participar en las elecciones presidenciales en ese país.

Ecuador se pronunció al respecto el pasado sábado en rechazo a la decisión, señalando que "es contraria al espíritu de los Acuerdos de Barbados, encaminados a facilitar la celebración de elecciones democráticas y transparentes en Venezuela".

La decisión del Tribunal Supremo venezolano también llevó a EE.UU. a asegurar que revisará su política de sanciones contra Venezuela, mientras Caracas acusó a Washington de estar involucrado en conspiraciones contra Maduro.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, reveló la semana pasada unos planes de atentados contra el presidente y otras autoridades del país suramericano, así como actividades de espionaje y terrorismo.

Al menos 36 personas fueron detenidas por su presunta implicación en planes conspirativos contra el orden constitucional.

Alineado a Moreno y Lasso

La posición del Gobierno de Noboa respecto a Venezuela se alinea a las que establecieron sus antecesores, Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023).

En enero de 2019, Moreno, bajo cuya administración Ecuador inició de vuelta un acercamiento con EE.UU., reconoció a Juan Guaidó como "presidente interino" de Venezuela, luego que el exdiputado este se autoproclamara como tal.

Asimismo, durante las fuertes protestas de octubre de 2019 en el país andino, Moreno, sin presentar prueba alguna, acusó a Maduro de estar detrás de un supuesto golpe de Estado en su contra.

Esa línea la continuó Lasso, quien ya antes de ser presidente se reunió con Guaidó. Aunque en mayo de 2023 el entonces mandatario ecuatoriano se encontró con su par venezolano en Brasilia, con motivo de la cumbre de jefes de Estado de América del Sur, ratificó que no tenía "relaciones" con la administración de Maduro.

