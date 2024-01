El director español Armando Ravelo deja el cine tras ser denunciado por acoso sexual y psicológico

El cineasta español Armando Ravelo, de 41 años, anunció este lunes que abandona su carrera como director después de que varias actrices le acusaran en las redes sociales de abuso sexual y psicológico.

Ravelo, realizador de largometrajes como 'Érase una vez Canarias' o 'La piel Volcán', explicó que asumía las consecuencias de las denuncias, por lo que se retiraría del cine y de la vida pública.

La artista Koset Quintana fue la primera en contar en las redes sociales que, en 2015, el director la incitó a mantener relaciones sexuales cuando ella tenía apenas 15 años.

La actriz Koset Quintana ha denunciado públicamente al cineasta Armando Ravelo por abuso sexual y psicológico cuando era menor de edadEl director, por su parte, insiste en que nunca a maltratado y acosado a una mujerhttps://t.co/nya3TINtwSpic.twitter.com/V0eJ1vFGgj — RTVC (@RTVCes) January 29, 2024

"Durante muchos años me ha dado rabia no publicarlo, sobre todo al enterarme de testimonios muchísimos más graves que el mío con respecto a Armando Ravelo, pero no pienso ponerlos en mi boca si no es una decisión de estas personas", escribió Quintana, que adjuntó algunas capturas de pantalla de conversaciones que mantuvo con el cineasta.

Y continuó: "No solo me incitaba a tener sexo con él, sino que me hablaba de drogas y porno".

"Estaba muy subido"

Quintana explicó que tuvo valor para denunciarlo tras "los testimonios ocultos durante tanto tiempo contra Carlos Vermut". Tres mujeres acusaron la semana pasada a Vermut, de 43 años, de violencia sexual.

En declaraciones a Efe, Ravelo reconoció los hechos y aseguró que en aquel entonces "estaba muy subido" y se creía "impune" y que tenía una "manifiesta adicción al sexo" que, según él, superó tras ir a terapia, pero que le llevó a "hacer mucho daño a muchas mujeres".

El director negó haber ejercido sobre la artista "violencia sexual", pero sí un comportamiento "reprobable".

Oleada de reacciones

La publicación de Quintana provocó un aluvión de reacciones de otras profesionales, que también denunciaron abusos por parte de Ravelo.

"Tuve en su momento una mala experiencia laboral con este señor que no ha sido nada fácil de gestionar para mí y los míos", respondió la actriz Lucia Viera Ruano.

"Quiero no solo expresar mi apoyo, sino sumar con mi testimonio. Porque este impresentable trató de ejercer abuso de poder y manipulación también sobre mí intentando hacerme una encerrona con la excusa de visionar su peli y 'contar con mi punto de vista profesional'. ¿Les suena?", recordó otra intérprete.

La actriz y cantante Nati Vera aseguró: "Yo también he sufrido más de un episodio. Más de una insinuación que por supuesto rechacé. De hecho lo he denunciado siempre en mi círculo cercano, lo he acusado siempre y me negué a volver a trabajar con él".

"Querida, hemos tenido experiencias diferentes, pero sé lo que hay con esta persona. Tristemente, lo descubrí después de que me arrasara por dentro. Por suerte y sin saber muy bien cómo una parte de mí me salvó y pude salir del agujero negro en el que estaba", destacó la actriz Marta Viera.