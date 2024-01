"Es muy demagógica": López Obrador reacciona a propuesta de cerrar la frontera entre EE.UU. y México

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que la idea que ha surgido en EE.UU. de cerrar la frontera sur para impedir la migración irregular, es una propuesta "muy demagógica", que obedece más al clima electoral que a la realidad que comparten ambos países.

El mandatario mexicano consideró que tanto demócratas como republicanos han decidido sacar "de las gavetas" temas como migración y narcotráfico, a los que siempre recurren en temporada de elecciones, para ganar la simpatía de los votantes.

"Siempre buscan culpar [de sus propios problemas] a los migrantes, a los mexicanos, les gusta mucho ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", expresó López Obrador en su rueda de prensa matutina.

A contramano, el mandatario pidió a los políticos estadounidenses que informaran más bien qué planes tienen para ayudar a mejorar las condiciones de vida en América Latina para así evitar que sus ciudadanos, que viven en condiciones de pobreza, se vean obligados a emigrar.

"Me gustaría que me dijeran qué hacen para ayudar a que mucha gente de países pobres de América no tengan como única opción, como única salida, echarse a andar y abandonar a sus familias para ir a buscar algo que mitigue su hambre y su pobreza. ¿Qué hacen, qué han hecho los gobiernos demócratas y los republicanos?", cuestionó el presidente mexicano.

López Obrador recordó que mientras los políticos en EE.UU. se dedican a atacar a los migrantes sin destinar fondos para ayudarles, por otra parte destinan recursos para financiar guerras en el extranjero y dotar de armas a sus aliados, como lo hacen en Ucrania o Israel. "Entonces, es muy demagógica la postura de 'vamos a cerrar las fronteras'", dijo.

"Un poco de luz en la frente"

Si bien dijo que respeta a su par de EE.UU. Joe Biden, porque "se ha portado bien" con México, como también lo hizo el expresidente, Donald Trump, estimó inconveniente proponer el cierre de la frontera como "una solución" a la crisis migratoria.

Para López Obrador una medida de este tipo es inviable porque México y EE.UU. dependen entre ambos y tienen un gran "nivel de integración económica y comercial". "Somos los principales socios de EE.UU. en el mundo. ¿Cómo se va a cerrar la frontera? Es como lo de los muros", cuestionó el mandatario.

"¿Cómo vamos a resolver los problemas de migración con muros o cerrando la frontera?, ¿por qué estas propuestas? Porque hay elecciones. Ya una vez que pasen, ya es otra la agenda, pero tenemos los mexicanos que conocer estos antecedentes para que no nos alarmemos, actuemos con tranquilidad", insistió.

El fin de semana, el presidente Biden indicó en un acto político en Carolina del Sur, citado por AP, que estaría dispuesto a cerrar la frontera entre EE.UU. y México "ahora mismo", si los senadores demócratas y republicanos lograban acordar en el Congreso su propuesta fronteriza y le enviaban el proyecto de ley para firmar de inmediato.

Para ello, prometió a los congresistas desbloquear dinero para sostener el apoyo de fondos de Washington para Ucrania. Sin embargo, el plan de Biden no ha sido acordado todavía en el Senado y, de llegarse a admitir, enfrentaría un futuro incierto en la Cámara de Representantes, que es controlada por los republicanos.

