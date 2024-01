Sobrino de Pedro Castillo se entrega a la Justicia peruana

Fray Vásquez Castillo, sobrino del expresidente peruano Pedro Castillo, se entregó a la Justicia tras casi dos años de estar prófugo, investigado por presuntos delitos de corrupción vinculados al Gobierno de su tío (2021-2022).

En la región de Puno, fronteriza con Bolivia, el Ministerio Público informó este lunes que su equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, que también incluye policías, "lograron la entrega" de Vásquez.

El sobrino del expresidente Pedro Castillo, Fray Vázquez, llegó a Lima tras entregarse a las autoridades en Puno. Él se encontraba prófugo desde hace casi 2 años. Ahora será trasladado a la sede de la Prefectura para enfrentar acusaciones de corrupción ► https://t.co/hrg1h9s6jYpic.twitter.com/Jri0TfHI86 — Canal N (@canalN_) January 29, 2024

En una breve alocución a la prensa local, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, celebró el "trabajo profesional coordinado" para "poner a derecho a una de las personas más buscadas".

Zanabria se pronunció previo a que Vásquez llegase a Lima, donde enfrentará una prisión preventiva de 24 meses por los presuntos delitos de colusión y tráfico de influencias.

"En un trabajo en el cual ha participado su defensa, se han hecho unos acuerdos a nivel del Ministerio Público", apuntó Zanabria, quien dará una conferencia este martes para ofrecer más detalles sobre este caso.

Sin cooperación

Más temprano, el abogado de Vásquez, Iván Ramírez, descartó que su patrocinado se someta a la colaboración eficaz, lo que sería una aceptación tácita de su responsabilidad penal.

"Al someterse a una colaboración eficaz estaría reconociendo ser parte de una organización criminal (…). Me dijo que no iba a ser colaborador porque no es criminal, no ha cometido delitos", afirmó al programa 'Buenos Días Perú', del canal local Panamericana.

El sobrino del exmandatario está acusado de formar parte de una presunta red criminal enquistada dentro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

"La verdad nos hará libres"

Castillo, quien afronta una doble prisión preventiva por varios delitos, utilizó su cuenta oficial en X para denunciar más de un año de "encarcelamiento abusivo" y reiterar que nunca lideró una organización criminal.

"El tiempo nos está dando la razón. Por ello, pido a aquellos que se encuentran en la clandestinidad a que enfrentemos sin temor las investigaciones del Ministerio Público, porque la verdad nos hará libres", manifestó.

En ese contexto, Ramírez criticó la "justicia politizada" en Perú y recordó que la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está señalada también de ser la lideresa de una organización criminal.

"Tenemos a todos los jueces y fiscales contra la familia Castillo", aseveró el letrado. "Yo conozco a las ovejas que están vestidas de ovejas, pero que no son ovejas en el Ministerio Público", añadió Ramírez.

