La cuenta de un exempleado y un 'hackeo' desde España: así filtraron datos de periodistas en México

Tras el escándalo por la filtración de datos de los periodistas acreditados en la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las autoridades locales aseguran afirman que la extracción ilegal se hizo a través de la cuenta de un exempleado y desde direcciones IP registradas en España.

"Se utilizó una cuenta de usuario que ya no trabaja aquí para extraer ilegalmente estos documentos. Se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España. Es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España", afirmó en rueda de prensa el coordinador de Estrategia Digital Nacional de Presidencia de la República de México, Emiliano Calderón Mercado.

Mercado explicó que se detectó que el "ataque" fue sobre el servidor de preproducción de la denominada Aplicación de Prensa, y se constató que no fueron vulnerados ni el aplicativo ni el servidor (base de datos), ya que "se encuentran los registros precisos de los archivos que fueron sustraídos".

Junto a @JesusRCuevas, @arturomedinap y Emiliano Calderón informamos desde Palacio Nacional sobre la sustracción ilegal de datos de periodistas del Sistema de Acreditaciones del Gobierno de México.Presentaremos denuncias ante la @FGRMexico por esta extracción ilícita de datos… pic.twitter.com/2bW00D3mmn — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 30, 2024

"El aplicativo como tal no fue vulnerado. Lo que sucedió es que alguien ingresó en el aplicativo por medio de un cuenta y vía esa cuenta extrajo la información", reiteró.

"Información parcial"

Por su parte, el coordinador general de Comunicación Social y vocero de Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, detalló que se registró el acceso no autorizado a un archivo que contenía información parcial de periodistas acreditados de la fuente presidencial, y no a la base de datos actual.

"Para que no haya ambigüedades: no se trató de una filtración, no fue que alguien ingresó ilegalmente al sistema y filtró esta lista; fue una extracción ilegal desde fuera del sistema, utilizando una contraseña y un usuario. La página afectada fue alfa.gob.mx, que es una página de preproducción donde se hacen pruebas y que estaba inactiva", especificó.

Asimismo, destacó que esta información que se extrajo ilegalmente afecta a 263 periodistas que "vieron vulnerados sus datos", mientras que en la base de datos hay 309 reporteros.

"Solo de 263 había datos personales en su conjunto, es decir, 186 credenciales de elector que tenían domicilio completo; 63 pasaportes; uno más, ilegible; dos currículums; una licencia [de conducir] de EE.UU.; una CURP [Clave Única de Registro de Población] y 10 documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración; hay cuatro personas de las que solo aparece su fotografía, sin ningún dato más", detalló.

Cuevas añadió que el viernes 26 de enero se tuvo conocimiento de la posible vulneración del sistema de acreditaciones de prensa, momento en que se notificó a la Coordinación de Estrategia Digital Nacional (CEDN), que de manera inmediata coordinó el cierre de cualquier acceso.

Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, puntualizó que se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la sustracción ilegal de datos, independientemente de las que puedan presentar los afectados.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!