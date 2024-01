Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial opositora que imita a López Obrador con las "mañaneras"

La candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, comenzó a realizar conferencias de prensa "mañaneras" similares a las que puso en marcha el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando comenzó a gobernar en diciembre de 2018 y que, desde entonces, le han permitido marcar la agenda del debate público.

Gálvez, abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), se reunió por primera vez con la prensa la víspera y lo seguirá haciendo hasta el 29 de febrero, ya que al día siguiente, el 1 de marzo, iniciarán formalmente las campañas presidenciales.

Anuncio las Conferencias de la Verdad. https://t.co/L6rnQDNc77 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 29, 2024

"Conferencias de la verdad", es el nombre que eligió la dirigente conservadora para los encuentros mediáticos que se realizarán tres veces a la semana, una vez que López Obrador termine sus propias ruedas de prensa, ya que el objetivo es responder asus señalamientos.

"La mentira histórica de este sexenio es que ellos no mienten", dijo Gálvez en su primera presentación, en la cual criticó la "terrible crisis de inseguridad" que padece el país y que el presidente no reconoce.

"Sin ningún pudor, sin ningún recato, sin ningún respeto por la inteligencia de los mexicanos, nos recetan una dieta diaria de mentiras", insistió.

En la Conferencia de la Verdad se respeta el profesionalismo, la pluralidad y el trabajo de todos los periodistas. pic.twitter.com/Hbp7ykYFZh — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) January 30, 2024

Gálvez avanza en segundo lugar rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio, por detrás de la candidata del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Claudia Sheinbaum, quien lidera de manera contundente las encuestas con una diferencia de casi 30 puntos en promedio.

Acusaciones

La candidata opositora también denunció que López Obrador viola a diario la ley electoral para apoyar a Sheinbaum, por lo que exigió sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

Por otra parte, Gálvez se refirió al supuesto hackeo que sufrió la oficina de Presidencia y que permitió la filtración de los datos personales de cientos de periodistas que cubren las "mañaneras", y que fue uno de los temas centrales de la conferencia presidencial del lunes.

"Cuando no das resultados das pretextos, eso se llama ser ineptos y es lo que son. Cancelaron muchos recursos para software de protección, obviamente todo el mundo intenta hackear", dijo al criticar la respuesta de López Obrador, quien afirmó que la oposición estaba detrás del ataque cibernético.

El presidente, por su parte, ya había ironizado al enterarse de que Gálvez imitaría sus conferencias.

"Me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener 'mañanera', me da mucho gusto, (será a) las 10 de la mañana, no le hace, es que los 'fifís' no crean que se levantan temprano. Pero está bien, eso es parte de la libertad", dijo el viernes pasado.

El lunes, retomó el tema e incluso le hizo una serie de recomendaciones a Gálvez, con un tono irónico.

"Aprovecho para decirle a la candidata que no vaya a ser que sólo se dedique a atacarnos, tiene que presentar propuestas, cómo enfrentar a 'la dictadura' de Andrés Manuel, cómo enfrentar al populismo, cómo evitar que se destruya al país, cómo lograr que llegue la inversión extranjera que no está llegando, cómo crear empleos, cómo ayudar a los pobres que siguen siendo ignorados, cómo se va a combatir la corrupción", afirmó.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!