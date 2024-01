Borrell alerta contra las "tentaciones de conciliación" con Rusia

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell escribió este martes en una columna para la revista francesa L’Obs acerca del "resurgimiento de las tentaciones de conciliación" con Rusia, a consecuencia de los decepcionantes resultados en la contraofensiva ucraniana el verano pasado.

En concreto, Borrell advierte contra la posibilidad de una conciliación, asegurando que "estas ideas eran erróneas en 2022 y lo siguen siendo hoy", al tiempo que asegura que "la victoria de Ucrania frente a Rusia sería la mejor garantía de seguridad para Europa".

Asimismo, el jefe de la diplomacia europea aboga por no permitir que ideas como la de que Ucrania "no puede ganar" y de que "el apoyo de Occidente no se mantendrá" definan la política de la UE hacia Kiev.

Según Borrell, en lugar de buscar la conciliación, la UE debe "recordar las lecciones" que ha aprendido desde 2022, para evitar repetir los mismos errores y "redoblar sus esfuerzos en las áreas donde han registrado éxitos". Asimismo, la UE también debe cambiar el paradigma de "apoyar a Ucrania mientras sea necesario" y comprometerse a hacer "lo que sea necesario" para que Ucrania gane.

Borrell asegura que la UE "ha tardado demasiado" en proporcionar a Ucrania armas esenciales y "a menudo sólo se han decidido a actuar cuando Rusia amenazaba con tomar la delantera". Por ello califica de imprescindible proporcionar a Ucrania los medios necesarios, incluidos misiles de largo alcance y otros sistemas de armas avanzados, así como fortalecer la defensa aérea, lo que —asegura— deber ir "de la mano con un renacimiento de la industria de defensa europea".