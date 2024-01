Vicepresidenta de Ecuador dice que consulta de Noboa "no arregla mucho" la situación del país

Abad indicó que actualmente él país enfrenta un "cáncer" que ya tiene "metástasis", y por tal motivo, no necesita "curitas" sino orden.

La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, dijo este martes que la consulta popular propuesta por el presidente, Daniel Noboa, "no arregla mucho" la realidad actual del país, plagado de violencia armada, narcotráfico y criminalidad, ni la de las instituciones del Estado.

"No todo es malo dentro de la propuesta de la consulta popular, pero en realidad no arregla mucho, porque al final es todo un sistema que está hecho para que ese desorden del narco-Estado funcione y eso es en lo que debería pensar el presidente", expresó Abad en una entrevista telefónica con el medio colombiano W Radio.

La vicepresidenta y también embajadora ecuatoriana en Israel, agregó que actualmente Ecuador enfrenta un "cáncer" que ya tiene "metástasis", y por tal motivo, el país no necesita "curitas" sino orden y actuar con base a lo que la nación ya tiene en sus leyes. "Lo que ha vivido el país desde 2008 hasta este momento, nos da claras líneas de qué es lo que tiene que cambiar", indicó.

‼️#URGENTEVicepresidenta Verónica Abad señala “no arregla mucho” los problemas del país la Consulta Popular que impulsa el Mandatario Daniel Noboa ▶️W Radio pic.twitter.com/E9RqSGTnB9 — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) January 30, 2024

"Yo no creo en las curitas [...] ante el cáncer que tenemos y metástasis, una cura no puede ser simplemente mirar una reforma o reformas que en realidad ya están dentro de la Constitución, técnicamente lo que se necesita es poner en orden para que se ejecute lo que ya tenemos en ley", dijo.

Abad también comentó que lo que propuso Noboa en su campaña "no se está cumpliendo" y aunque aplaude el anuncio del conflicto armado interno, cree que el Gobierno debe mostrar "firmeza" para lograr "un cambio estructural", porque de lo contrario no se estaría "haciendo el trabajo completo".

La vicepresidenta también afirmó que Noboa no la escucha y por tal razón continúa "invitando al presidente a hablar y conversar", porque ambos compartieron un programa de gobierno "por el que cinco millones de ecuatorianos votaron". "La libertad de expresión tiene que ser validada, es decir, no por expresar mi opinión me pueden desterrar", agregó Abad.

Si te parece interesante, ¡compártelo con tus amigos!