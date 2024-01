Nikki Haley propone atacar infraestructuras de Siria e Irak y matar a dirigentes iraníes

La precandidata republicana también condenó a Joe Biden por no proteger a los soldados estadounidenses en Oriente Medio.

La precandidata republicana a la presidencia de EE.UU., Nikki Haley, hizo el martes un llamamiento a atacar infraestructuras de Irak y Siria, imponerles duras sanciones y matar a algunos de los dirigentes iraníes, dos días después de la muerte de tres soldados estadounidenses en un ataque con drones en Jordania.

"Ahora es el momento de golpear a sus líderes. Es diferente. No necesitamos bombardear el país", dijo Haley en una entrevista con Fox News. "La infraestructura en Irak y Siria, hay que empezar con eso primero. Aplicar sanciones y eliminar a un par de sus líderes. Esa es la forma de empezar. Si están en su país o hacen como [el general Qassem] Soleimani cuando salen del país. Hay que averiguar dónde están. Nuestras operaciones especiales pueden hacerlo. Y luego sacarlos", agregó.

"No tenemos que golpear a Irán con dureza, sino con inteligencia", afirmó. "Acabar con un par de miembros de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica que toman estas decisiones. A Irán no le importa si pierde combatientes, conseguirá más. No les importa si pierden misiles, obtendrán más. Lo que sí les importa es si pierden su dinero y si pierden su liderazgo. En eso debemos centrarnos", explicó la política.

Según Haley, "eso enviará un mensaje" a Irán, por lo que tienen que "hacerlo inmediatamente". En este sentido, condenó al actual presidente estadounidense, Joe Biden, por "no haber protegido" a los soldados que murieron en Jordania el pasado fin de semana. "Como cónyuges de militares, esperamos que Estados Unidos proteja a nuestras familias cuando son desplegados. Joe Biden no protegió a estos soldados", lamentó.

Ataque a Torre 22

El pasado domingo, el Mando Central de EE.UU. confirmó el ataque contra Torre 22, un pequeño puesto de avanzada en el noroeste de Jordania, cerca de la frontera con Siria. Los soldados atacados formaban parte de una misión de asesoramiento y asistencia de Washington a Amán.

Biden acusó a los "grupos militantes radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak" de perpetrar la ofensiva. Además, el mandatario aseguró el martes haber tomado una decisión sobre el modo de responder a dicha agresión.

Sin embargo, la nación persa ha negado las acusaciones de la parte estadounidense acerca de su apoyo a esos grupos, afirmando que tales afirmaciones amenazan "la paz y la estabilidad regional e internacional".