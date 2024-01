"Ni siquiera consideramos la opción de no recibir ayuda": Kiev carece de un plan B si no recibe recursos de la UE

Kiev no podrá cumplir sus obligaciones de gasto no militar sin aportes occidentales, aseguran varios analistas y legisladores ucranianos.

Ucrania no podrá continuar su conflicto con Rusia y sostener su economía sin la ayuda financiera de la Unión Europa y de Estados Unidos, informa Politico citando a legisladores y analistas ucranianos. Kiev ni siquiera se plantea un escenario en el que no reciba la ayuda prometida, afirmó un diputado.

Los líderes de la UE votarán el jueves el uso del presupuesto colectivo del bloque para canalizar 50.000 millones de euros (unos 54.000 millones de dólares) en ayuda a Kiev. Hungría y Eslovaquia se han opuesto al paquete, sugiriendo que Ucrania debería recibir una transferencia anual de ayuda económica en lugar de una entrega para cuatro años de una sola vez.

"En estos momentos, ni siquiera estamos considerando la opción de no recibir esta ayuda", declaró al medio Daniil Guétmantsev, presidente de la Comisión de Finanzas e Impuestos del Parlamento ucraniano. El legislador aseguró que el paquete es "crítico" para Kiev, y que el gasto no militar del Gobierno ucraniano depende de él.

Otro paquete de ayuda a Ucrania, de unos 60.000 millones de dólares sigue bloqueado en el Congreso de Estados Unidos en medio de una pugna entre republicanos y demócratas por la política migratoria del país norteamericano.

Según un informe del Ministerio de Finanzas ucraniano emitido en noviembre pasado, el presupuesto estatal de 2024 aprobado por el Parlamento presenta un déficit de 1,6 billones de grivnas (unos 42.000 millones de dólares). Desde el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia en febrero de 2022, Kiev ha recibido ayuda financiera por valor de 73.600 millones de dólares de Occidente, según Politico que cita al Centro de Estrategia Económica, un laboratorio de ideas con sede en la capital ucraniana.

María Repko, directora de esa organización, considera que los recursos financieros internos no serían suficientes para que Kiev cumpla sus compromisos de gasto no militar. "Todos los analistas coinciden ahora en que el mayor riesgo este año es no recibir ayuda", dijo, añadiendo que la única opción que le quedaría a Kiev, en este caso, sería empezar a imprimir dinero.

Repko indicó que una cuarta parte del PIB de Ucrania procedía de los territorios que decidieron unirse a Rusia en una serie de referendos celebrados en otoño de 2022.

The Wall Street Journal reportó la semana pasada, citando a economistas y funcionarios, que Ucrania puede recurrir a medidas económicas severas, como retrasar los salarios, tomar más préstamos de inversores nacionales o incluso imprimir dinero para cubrir el déficit presupuestario de más de 40.000 millones de dólares.

A finales del año pasado, el primer ministro ucraniano, Denís Shmygal, solicitó celebrar en enero una reunión de emergencia con los donantes internacionales, y manifestó que su país enfrenta una "incertidumbre excepcionalmente alta" sobre su presupuesto