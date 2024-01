"No sales del coche, te disparan en la rodilla": Oficial ucraniano propone un castigo para quienes eludan la movilización

Un comandante de brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha sugerido disparar en la rodilla a quienes desobedezcan a comisarios militares.

"Jugaremos a la democracia hasta el punto de que pronto nos darán patadas a nosotros, los militares. Tiene que ser así: no sales del coche, te disparan en la rodilla. Tiene que ser así, si no, no ganaremos. Movilización dura", opinó Anatoli Stuzhenko en una entrevista concedida a un medio ucraniano.

Sus declaraciones concuerdan con denuncias sobre la movilización forzosa de muchos hombres en Ucrania. En redes sociales y medios de comunicación circulan numerosas imágenes de comisarios militares ucranianos 'movilizando' a sus futuros soldados, agarrándoles de pies y brazos en plena calle, sacándoles a rastras del transporte público o de sus propias casas.

Aunque el propio jefe de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, Kiril Budánov, reconoció que la eficacia de los hombres movilizados por la fuerza es prácticamente nula, la grave escasez de personal en el Ejército del país eslavo obliga a los comisarios militares a seguir con el reclutamiento forzado. Mientras, los legisladores de la nación introdujeron el martes un proyecto de ley que exime a los diputados del servicio militar.

Por su parte, el mayor general de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Dmitri Márchenko, reveló a finales de diciembre que "los voluntarios que querían alistarse en las FF.AA. [...] se han agotado".