"El que se mete con Venezuela se seca": Maduro insta a Noboa a ocuparse del "berenjenal" en Ecuador

El pronunciamiento se produce después que el mandatario ecuatoriano dijera que no reconocerán el resultado de las próximas elecciones venezolanas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, instó este miércoles a su par de Ecuador, Daniel Noboa, a dejar de meterse y amenazar a Caracas y ocuparse del "berenjenal" (embrollo) que tiene en su país.

"No te conozco Noboa, eres muy joven, estás amenazando a Venezuela desde Ecuador", expresó el mandatario venezolano durante su intervención en la sesión solemne de apertura del Año Judicial 2024 en Venezuela.

En su intervención añadió: "Y te digo algo que es peor, piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela [...] porque el que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar, deja de meterte con nosotros, Noboa, ocúpate de tu país, que tienes un berenjenal y no sabes qué hacer".

#31Ene 🗣️ "PUEDEN HABER SORPRESA PARA LOS RIDÍCULOS"Nicolás Maduro, desde el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, le pide al presidente de Ecuador, Daniel Noboa (@DanielNoboaOk) preocuparse por su país "Piénsalo bien cuando te vayas a meter con Venezuela", dijo📹:… pic.twitter.com/rJDuphd89F — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) January 31, 2024

Maduro insistió a Noboa en que se preocupe por Ecuador, al que dice que no gobierna, por haberle abierto las puertas al "diablo", en referencia al Comando Sur de EE.UU. (Southcom).

Posición ecuatoriana sobre elecciones

El mandatario venezolano se expresó de esta manera, luego de que Ecuador, a través de su Cancillería y en un comunicado conjunto con Costa Rica y República Dominicana, rechazara la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, en la que confirma la inhabilitación de la opositora María Corina Machado para participar en las elecciones presidenciales.

La reciente declaración de Maduro también se da después de que Noboa, en una entrevista el martes, dijera que no está de acuerdo "en lo absoluto" con el proceso electoral actual en Venezuela, porque considera que no es "libre". Por tanto, manifestó: "No reconoceremos el resultado de las próximas elecciones".

Sin embargo, en esa entrevista, Noboa matizó la posición de su administración con respecto al Gobierno de Venezuela, al señalar: "En este momento no es que no reconocemos el Gobierno de Maduro".

Esto, después de que la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, afirmara que el Gobierno de Noboa no reconocía a la administración de Maduro. "El Ecuador no reconoce al Gobierno de Maduro y en eso tenemos que estar claros", dijo Sommerfeld previamente.

Rechazo a propuesta

Estos mensajes entre Maduro y Noboa comenzaron cuando el mandatario venezolano le propuso a su par ecuatoriano recibir ayuda y asesoría en materia de seguridad por parte de Caracas, para evitar el apoyo que ofrece EE.UU. en medio de la crisis de violencia por la que atraviesa Ecuador.

"Así, presidente de Ecuador, que permitir que el Comando Sur tome la dirección de las fuerzas militares y policiales en Ecuador, y establezca una base militar, otra vez, en Ecuador, es un error histórico y no soluciona la situación. Si usted quiere hablar de experiencias exitosas, hablemos presidente de Ecuador, presidente Noboa, para yo explicarle a usted", expresó Maduro el pasado 15 de enero.

Una semana después se volvió a referir al tema, instando nuevamente a Noboa a no permitir la presencia de tropas estadounidenses en Ecuador y ofreciendo la ayuda de Venezuela.

El planteamiento fue rechazado, posteriormente, por Noboa: "Gracias, pero no gracias. Esa es mi respuesta".

No obstante, en esa oportunidad, Noboa descartó que exista un pleito con el mandatario venezolano. "No tengo una pelea con Nicolás Maduro, tengo suficientes peleas aquí en este país, como para andar ganando peleas adicionales", expresó.

