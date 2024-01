Netanyahu insta a la ONU a poner fin a la UNRWA y sustituirla por otras agencias

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, propuso el miércoles poner fin a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) y sustituirla por otras organizaciones, informa The Jerusalem Post.

"La UNRWA está totalmente infiltrada por Hamás. Ha estado al servicio de Hamás y sus escuelas, y de muchas otras cosas", aseguró Netanyahu a delegados de la ONU. "Digo esto con gran pesar porque esperábamos que hubiera un organismo objetivo y constructivo que ofreciera ayuda. Hoy necesitamos un organismo así en Gaza. Pero la UNRWA no es ese organismo. Tiene que ser sustituida por alguna organización u organizaciones que hagan ese trabajo", instó.

Además, subrayó que "es hora de que la comunidad internacional y la propia ONU comprendan que la misión de UNRWA tiene que terminar". "Y tenemos que conseguir que otras agencias de la ONU y otros organismos de ayuda sustituyan a la UNRWA si queremos resolver el problema de Gaza como pretendemos hacer", insistió el primer ministro israelí.

"Columna vertebral de la respuesta humanitaria en Gaza"

Los comentarios de Netanyahu llegan tras la reciente decisión de una serie de países, entre ellos Francia, Alemania, Canadá y Estados Unidos, de suspender la ayuda financiera a la UNRWA ante las sospechas de vínculos de 12 de sus miembros con el movimiento palestino Hamás y su posible implicación en el ataque del grupo militante contra Israel el 7 de octubre. Según informes de inteligencia israelí, citados por The Wall Street Journal, alrededor de 1.200 empleados de la entidad, lo que representa el 10 % de todo su personal en la Franja de Gaza, tiene vínculos con grupos militantes islamistas.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, aseveró el miércoles que "estaba personalmente horrorizado por estas acusaciones", describiendo a la agencia como "la columna vertebral de toda la respuesta humanitaria en Gaza" y haciendo un llamamiento a todos los países para que "garanticen la continuidad del trabajo de la UNRWA para salvar vidas".

"Las Naciones Unidas actuaron inmediatamente tras las gravísimas acusaciones contra miembros del personal de la UNRWA", dijo. "Ayer me reuní con los donantes para escuchar sus preocupaciones y exponer las medidas que estamos tomando para abordarlas", agregó. "Subrayé la importancia de mantener en marcha el trabajo vital de la UNRWA para satisfacer las terribles necesidades de los civiles en Gaza, y para garantizar su continuidad de los servicios a los refugiados de Palestina en la ocupada Cisjordania, Jordania, el Líbano y Siria", recalcó.

"Castigo colectivo"

Mientras, el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, declaró el miércoles durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre la situación en Oriente Medio que las sospechas contra la UNRWA no pueden ser motivo de "castigo colectivo".

"Compartimos la posición de la Secretaría [General de Naciones Unidas] sobre la importancia de llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente de las acusaciones. Es importante que se tenga en cuenta no solo la información procedente de Israel, sino también la de los palestinos. Sin embargo, esta situación no debe convertirse en una excusa para castigar colectivamente a los millones de palestinos necesitados y a los miles de empleados de la agencia que han desempeñado y cumplido fielmente sus funciones durante 75 años", afirmó.

"Las sospechas de los 12 empleados de la UNRWA no puede ni debe utilizarse para desacreditar toda la estructura de la agencia y socavar su labor clave y no alternativa de apoyar a casi 6 millones de palestinos en los territorios palestinos ocupados y los países árabes vecinos", señaló el diplomático. Según el alto funcionario, "la agencia ya está crónicamente infrafinanciada y no podrá operar en la Franja de Gaza y en toda la región después de febrero de este año". "No se puede permitir que esto ocurra", concluyó.