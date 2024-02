Un gendarme argentino luce en su chaleco el logo de la viborita libertaria, pese a que está prohibido (FOTO)

Un gendarme fue captado este miércoles con el símbolo de la viborita libertaria bordado en su chaleco antibalas en las afueras del Congreso de Argentina, donde se han registrado choques entre manifestantes contrarios a la controvertida 'ley ómnibus', impulsada por el presidente Javier Milei, y las fuerzas del orden desplegadas en el marco de un operativo a gran escala, informan medios locales.



🔴#IncidentesCongreso | Uno de los gendarmes fue captado por las cámaras de TV con el logo bordado de la viborita libertaria, pese a que está prohibido que las fuerzas de seguridad lleven insignias partidarias: https://t.co/N28RFctHC9pic.twitter.com/nCuGEicIRe — La Política Online (@LPOArg) January 31, 2024

El agente llevaba en su chaleco antibalas la bandera de Gadsden, símbolo de origen estadounidense que contiene una serpiente de cascabel en espiral y en posición defensiva con la frase 'Dont tread on me' ('no pases sobre mí', en español) debajo. Representa el constitucionalismo, el liberalismo clásico y el libertarismo, aunque también puede asociarse con sentimientos de rebeldía, normalmente frente al Estado.

La legislación del país latinoamericano prohíbe a las fuerzas de seguridad portar insignias partidarias o que se expresen políticamente, motivo por el que el gendarme en cuestión podría ser sumariado y sancionado por sus superiores. De hecho, cuando se percató de que las cámaras de televisión lo estaban enfocando tapó el distintivo con sus manos.

Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda, denunció los hechos a través de su cuenta en la red social X: "Los gendarmes que trae Bullrich se identifican con las fuerzas del cielo. Patético", escribió, compartiendo una foto del agente.

Mientras, los usuarios comentaron en redes sociales que la fuerza pública lanzó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que llegaron a la zona para expresar su repudio a la polémica reforma, que consideran regresiva, inconstitucional y antidemocrática.

Las imágenes divulgadas en Internet también muestran al líder de la Unidad Piquetera y dirigente de Polo Obrero, Eduardo Belliboni, uno de los referentes de las protestas antigubernamentales, tirado en el suelo momentos después de un episodio de confrontación con los agentes de la Gendarmería. "Yo estaba en el piso. Me golpearon, me arrastraron [...] me pegaron varias patadas en la espalda y me dejaron sin aire", dijo Belliboni.