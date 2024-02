La secretaria del Tesoro de EE.UU. dice a la UE que Biden está "comprometido" con la financiación de Ucrania

La Administración del presidente de EE.UU., Joe Biden, está "firmemente comprometida" con su solicitud al Congreso de aprobar 11.800 millones de dólares en ayuda para Ucrania, aseguró el miércoles la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, durante una reunión con altos funcionarios de la Unión Europea.

"La Administración Biden-[Kamala] Harris está firmemente comprometida con su solicitud de 11.800 millones de dólares adicionales en apoyo presupuestario del Congreso para Ucrania", dijo Yellen ante los vicepresidentes ejecutivos de la UE, Margrethe Vestager y Valdis Dombrovskis.

"El Congreso debe actuar rápidamente para brindar apoyo a Ucrania. […] No actuar le daría una victoria al presidente Putin y tendría consecuencias impensables no solo para Ucrania, sino también para nuestra seguridad colectiva", señaló. "No podemos permitir que Ucrania se quede sin dinero antes de que se le acaben las municiones", agregó.

"Nuestro apoyo no es caridad: es inversión en la seguridad nacional de Estados Unidos, en la seguridad de Europa y en el sistema internacional basado en reglas que nos beneficia a todos", resumió Yellen.

Por su parte, Vestager manifestó que es "absolutamente esencial" que EE.UU. y la UE mantengan una asociación sólida para apoyar a Kiev. El apoyo de Washington, la Unión Europea y sus Estados miembros estaba comenzando a dar frutos en la lucha contra la corrupción en Ucrania, añadió.

En noviembre de 2023, Yellen, junto con los secretarios estadounidenses de Defensa, Lloyd Austin; de Estado, Antony Blinken; y la administradora de la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Samantha Power, enviaron una carta al Congreso instando a proporcionar 11.800 millones de dólares en apoyo presupuestario directo a Kiev.