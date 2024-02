CNN: El desenlace de las tensiones entre Zelenski y el jefe militar de Ucrania tendrá lugar esta semana

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhny, fue invitado a una reunión en la oficina del presidente Vladímir Zelenski el lunes, donde se le informó de la decisión de cesarle, informa CNN citando a dos fuentes conocedoras del asunto.

Durante la conversación, descrita como "tranquila" y presenciada por el ministro de Defensa, Rustem Umérov, Zelenski le ofreció al jefe militar una posición diferente, que Zaluzhny rechazó. El presidente insistió en su decisión y afirmó que ese rechazo no significaría que el general mantendría su cargo.

Aunque no se ha hecho un anuncio formal sobre la destitución de Zaluzhny, el pertinente decreto presidencial está previsto para el fin de semana, aclaró una de las fuentes.

Entre los candidatos para sustituir a Zaluzhny figura el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa, Kiril Budánov, o el comandante de las Fuerzas Terrestres del Ejército, el general Alexánder Syrski. El primero se negó a comentar los rumores, mientras la oficina del segundo no respondió a la solicitud de información de CNN.

El medio pidió comentarios a la Oficina del Presidente, pero tampoco recibió respuesta.

Los rumores sobre el despedido de Zaluzhny se extendieron el lunes tras las publicaciones de varios medios y legisladores ucranianos. No obstante, el portavoz presidencial Serguéi Nikíforov desmintió las informaciones la misma jornada. El Ministerio de Defensa del país publicó en su cuenta de Telegram un mensaje similar: "Estimados periodistas, respondemos a todos a la vez: No, no es verdad".

Apoyo de la población

Zaluzhny es uno de los líderes más populares en Ucrania, por lo que su destitución podría provocar descontento entre la ciudadanía. Según los datos de una encuesta publicada por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev en diciembre, el 88 % de los ucranianos confía en el general en jefe, porcentaje que supera al nivel de confianza de Zelenski, que obtuvo un índice del 62 %.

Según otra investigación del instituto, realizada el mismo mes, el 72 % de los encuestados tendría una opinión negativa ante la decisión de despedir a Zaluzhny, mientras que solo el 2% la asumiría de forma positiva.

Las tensiones entre el presidente y el comandante de las Fuerzas Armadas venían acumulándose desde hace tiempo y aumentaron en noviembre del año pasado, cuando Zaluzhny afirmó en una entrevista que Rusia estaba en una mejor posición en el conflicto armado, al tiempo que reconoció la falta de avances en la contraofensiva y describió la situación en el frente como un "punto muerto".

Días después, Vladímir Zelenski expresó su desacuerdo con el jefe militar, señalando que Kiev necesitaba "trabajar más" con sus socios en el campo de la defensa aérea, "desbloquear el cielo" y dar a los combatientes ucranianos "la oportunidad de llevar a cabo operaciones ofensivas".