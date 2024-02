"Es propio de la peor ralea": Duque arremete contra Petro por sus señalamientos sobre viajes oficiales de su esposa

El expresidente de Colombia, Iván Duque, ha arremetido contra su sucesor y actual mandatario del país, Gustavo Petro, por haber publicado una foto de su esposa, María Juliana Ruiz, junto con un listado de viajes oficiales que ella realizó al exterior durante el gobierno de su marido.

En medio de la polémica por los costosos viajes de la actual primera dama, Verónica Alcocer, y después de que la Procuraduría respaldara la nulidad de un decreto que la nombró embajadora en una misión especial a Italia en enero del año pasado, Petro salió en defensa de su esposa y compartió una imagen en la que se ve a la mujer de Duque junto con un recuento de los decretos en que ella fue designada para viajar al extranjero en representación del Gobierno Nacional, y no habrían tenido la misma respuesta de la entidad.

Dependiendo del tono político del gobierno la procuradora se silencia o ataca. pic.twitter.com/TNwIW6wDyC — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 31, 2024

"Dependiendo del tono político del Gobierno, la procuradora se silencia o ataca", aseveró el mandatario.

"Es una amenaza directa"

En respuesta a los señalamientos, el expresidente señaló que nunca se ha pronunciado "en contra" de los miembros de la familia de Petro. "Siempre he rechazado la bajeza, la cobardía y la mezquindad de quienes hacen política con odio", manifestó, cuestionando la divulgación de la imagen de Ruiz.

"Utilizar la imagen de mi esposa en una cuenta de redes sociales por parte de la cabeza del Gobierno es una amenaza directa que evidencia la vileza de quien quiere montar un régimen de represión", señaló. "Siempre he estado abierto al debate de las ideas y de exponerlas en democracia como lo hicimos en el 2018, derrotando al populismo. Agredir a familiares y exponer su imagen es propio de la peor ralea", aseveró.

Asimismo, aseguró que "la figura de embajadora en misión especial para atender invitaciones internacionales de las primeras damas se ha utilizado de conformidad con la ley en varios Gobiernos".

Alcocer no debió ser embajadora ni obtener viáticos, dice la Procuraduría

La Procuraduría había emitido un concepto en el que señalaba que el decreto, que nombró a Alcocer como embajadora en la misión especial a Roma entre el 13 y 14 de enero de 2023, donde asistió a una audiencia con el papa Francisco, debería ser anulado porque se habría expedido con infracción de una norma.

Según el concepto, el mandatario no debió haber nombrado a Alcocer embajadora porque se trata de su esposa, por lo que se viola el Artículo 126 de la Constitución, que establece que "los servidores públicos no podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente". La entidad consideró también que Alcocer no debió haber obtenido los viáticos para este viaje porque no desempeña un cargo oficial.

La decisión final recae en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante el cual fue interpuesta la denuncia por parte del ciudadano Harold Eduardo Sua, pidiendo la nulidad del decreto.

El escándalo de los gastos del viaje de la primera dama

Hace poco, además, una investigación de Silla Vacía reveló que la primera dama viajaba con un exótico séquito que le ha costado al país más de 1.000 millones de pesos (254.000 dólares) desde agosto de 2022, cuando Petro asumió la Presidencia.

El equipo incluye a su mejor amiga, una estilista personal, una asesora y un fotógrafo, contratados por tres entidades públicas distintas y sus salarios rondarían entre los 10 y 30 millones de pesos mensuales (entre 2.500 y 7.600 dólares).