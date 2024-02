Boric convoca al Consejo de Seguridad Nacional de Chile para atender la "amenaza de la violencia"

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este jueves la convocatoria para el próximo lunes del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), con miras a atender "la amenaza de la violencia" criminal en el país suramericano.

"No queremos convertirnos en otros países de la región, hay una amenaza clara, acá no minimizamos ni un segundo la sensación de inseguridad, sino que no solo nos preocupamos sino que nos ocupamos", indicó Boric durante un acto donde puso en marcha la "Estrategia de Control de Acciones Territoriales", para fortalecer el plan gubernamental "Calles sin Violencia".

El mandatario, que ha descartado con anterioridad decretar el Estado de Excepción para combatir el crimen, también anunció que creará un gabinete especial, integrado por las autoridades de la región Metropolitana, Prevención del Delito, Interior, Fuerzas Armadas, Justicia y Hacienda, "para tener una visión integral y revisar todas las semanas los problemas y desafíos de seguridad" que tiene el país.

Presidente Gabriel Boric convoca al COSENA. Esperemos que la derecha no se preste para ayudar a las organizaciones criminales y apoye al gobierno. pic.twitter.com/MU0YKH6dQ7 — Roberto Kiltro (@RobertoMerken) February 1, 2024

Boric detalló que el Cosena deberá activarse a partir del próximo lunes para recibir también "comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del Proyecto de Ley de Infraestructura Crítica, que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional". Según el mandatario, esa iniciativa permitirá al país "contar con dotación militar en lugares críticos donde haya que reforzar la acción de las policías".

Sobre esto, dijo que espera que el análisis que emita el Cosena sea recogido por los parlamentarios para que así el mencionado proyecto de ley, "que tiene complejidades, pueda ver la luz a la brevedad".

"Terminado el receso de febrero, en marzo vamos a ponerle toda la urgencia necesaria y espero contar con la colaboración de todos los parlamentarios para enfrentar como cuerpo, el Estado, la amenaza de la violencia", indicó.

"Basta de peleas chicas, para enfrentar la delincuencia nos necesitamos todos", agregó Boric durante la actividad de seguridad, en la que anunció la activación de 50 puntos de control móviles en la Región Metropolitana, que contarán con 550 uniformados de Carabineros, vehículos blindados y drones de vigilancia.

Además, los operativos incluirán fiscalización de armas, persecución penal, y vigilancia de policía especializada en terminales de buses, salidas de estaciones de Metro y centros comerciales. En paralelo, Boric comentó que intervendrán las comunidades con actividades de cultura, deporte y educación.

