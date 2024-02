Milei se reúne con el director de Blackrock, uno de los 'fondos buitre' más poderosos del mundo

El presidente de Argentina, Javier Milei, se reúne este jueves de manera virtual con Larry Fink, director ejecutivo de la empresa de gestión de inversiones estadounidense BlackRock.

En su rueda de prensa habitual, Manuel Adorni, portavoz de la Presidencia, anunció el encuentro y destacó que "BlackRock es un fondo de inversión que tiene innumerables inversiones en empresas como Microsoft, Amazon, Apple, Coca-Cola, Twitter o PepsiCo".

"Esta reunión se suma a un conjunto de reuniones que el presidente viene teniendo con otros empresarios", aseveró.

Considerado el mayor gestor de activos del mundo y calificado por muchos como 'fondo buitre', BlackRock casa muy bien con el programa ultraliberal de Milei, que apuesta por privatizar todas las empresas públicas posibles y por la llegada masiva de capital extranjero.

"Más allá de una inversión puntual"

Al ser preguntado sobre si BlackRock podría estar eventualmente interesada en invertir en empresas públicas que salgan a la venta, Adorni comentó que la reunión "va más allá de alguna inversión puntual o de algún tema en particular".

"Me parece que, por suerte, es algo bastante más amplio que eso y mucho más duradero de lo que los argentinos estamos acostumbrados en este país que vive de crisis en crisis. Así que va a ser mucho más amplio que tocar un tema particular o una inversión en particular", apuntó.

La reunión se lleva a cabo el mismo día que la Cámara de Diputados reanudó la sesión para debatir la 'ley ómnibus', uno de los proyectos de ajuste más importantes del Gobierno, luego de una primera jornada que estuvo marcada por múltiples anomalías en el tratamiento parlamentario.

Para este jueves se prevé que se repita el clima de tensión que ha rodeado la discusión de la ley, ya que la oposición "no dialoguista", es decir, la que ya anticipó su rechazo total a la iniciativa, ha denunciado las irregularidades alrededor de este proceso.

