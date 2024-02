El ministro de Defensa alemán está "cansado" de los debates sobre el suministro de misiles Taurus a Ucrania

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, admitió que se ha "cansado" de los debates sobre el suministro de misiles aire-tierra de largo alcance Taurus a Ucrania, informó el miércoles el canal local NTV.

"El ministro federal de Defensa, Pistorius, está cansado del debate, como dejó claro en el Bundestag [Parlamento alemán]. Con su postura negativa, es probable que las esperanzas de Kiev caigan aún más", escribió el medio.

Según el canal, el político del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) dijo durante la consulta presupuestaria que "lamenta" el debate de meses sobre el tema. También criticó el hecho de que, a pesar del enorme nivel de apoyo a Kiev, se estuviera debatiendo un sistema de armamento especial, "como si todo dependiera de si [Berlín] aporta todo lo que pueda o asume parte de la responsabilidad de tomar esa decisión".

Los Taurus tienen un alto nivel de precisión, y son capaces de penetrar búnkeres subterráneos fortificados, destruir puentes, hundir buques de guerra o inutilizar aeropuertos, puertos navales, entre otros objetivos. Se estima que Alemania cuenta con unos 600 misiles Taurus desarrollados conjuntamente por la empresa local MBDA Deutschland y la sueca Saab Bofors Dynamics, pero no está claro cuántos misiles Berlín podría enviar a Kiev.

A principios de octubre, el canciller alemán, Olaf Scholz, decidió no suministrar estas armas a Ucrania por el momento. El dirigente explicó su negativa debido al temor a que, por su alcance de 500 kilómetros, los misiles alemanes puedan utilizarse para atacar territorio ruso, arrastrando así a Berlín al conflicto. "Por supuesto, debemos garantizar que no haya una escalada de la guerra y que Alemania no se convierta en parte del conflicto", sostuvo en ese entonces.