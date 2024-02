Israel confirma la derrota de Hamás en la ciudad gazatí de Jan Yunis

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció la noche de jueves que las fuerzas de Hamás en la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza, fueron totalmente derrotadas, informa The Jerusalem Post.

"Estamos cumpliendo nuestras misiones en Jan Yunis, y también llegaremos a Rafa y eliminaremos a los elementos terroristas que nos amenazan", declaró el ministro, refiriéndose a la ciudad que se sitúa en la frontera del enclave palestino con Egipto. A través de este paso fronterizo, pudo ingresar la ayuda humanitaria para los residentes civiles en Gaza.

De acuerdo con el medio, Gallant señaló que en el transcurso del operativo en Jan Yunis, 10.000 militantes del movimiento palestino fueron abatidos, mientras que otros 10.000 resultaron heridos En comparación, los datos revelados hace una semana y media apuntaban a 9.000 fallecidos y 8.000 heridos.

No obstante, The Jerusalem Post indica que los cálculos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difieren de lo que ha dicho Gallant. Anteriormente esta semana, las FDI confirmaron que estaban a punto de desmantelar el último batallón de Hamás en Jan Yunis, agregando que podrían pasar algunas semanas antes de que el proceso se completara. Así, las declaraciones del ministro de Defensa parecen adelantarse en un par de semanas a lo indicado por el Ejército del país hebreo, reseña el medio.

A finales de enero, el primer ministro de Israel, Benjamí Netanyahu, expresó que las FDI no abandonarán la Franja de Gaza ni se liberará a miles de prisioneros palestinos hasta que cumplan sus metas. "No pondremos fin a esta guerra sin alcanzar todos sus objetivos. Eso significa eliminar a Hamás, devolver a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza ya no supondrá una amenaza para Israel", reiteró.