Oficina de Zelenski: Quedó un "sabor negativo" tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana

"Europa debe tomar una decisión definitiva por sí misma: todo debe ser entregado a Ucrania, no a los almacenes, no a las armerías", enfatizó Mijaíl Podolyak, asesor presidencial ucraniano.

El asesor del jefe de la Oficina del presidente de Ucrania, Mijaíl Podolyak, admitió que quedó un "sabor negativo" tras el fracaso de la contraofensiva lanzada por las fuerzas ucranianas contra Rusia.

"Sí, hay un cierto sabor negativo, dado lo que ocurrió en 2023. Sí, hubo algunos errores tácticos, los dirigentes militares y políticos están hablando de ello", declaró el funcionario ucraniano en una entrevista con Canal 24 publicada el jueves.

Además, Podolyak reconoció que Rusia posee un enorme complejo militar e industrial y que ha acumulado un volumen significativo de armas. "Todo esto tiene que romperse, y para ello necesitamos una economía europea unida, que debería ayudar a la economía ucraniana, así como una producción militar conjunta", expresó, al agregar que debe aumentar el apoyo militar a su país.

En este contexto, Podolyak coincidió con el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kiril Budánov, que días atrás anunció sobre el posible comienzo una nueva contraofensiva ucraniana en primavera. "Este es un plan que debe dejar claro que no podemos estancar la guerra, es decir, quedarnos en el mismo sitio, por lo que tenemos que cambiar de táctica", reiteró al afirmar que la estrategia en general no cambia y que el aspecto clave se centra en suprimir la capacidad de Moscú de predecir lo que hará Kiev.

Asimismo, el político hizo hincapié en que Rusia "debe perder solo en el ámbito militar", ya que las posibles soluciones a través de la diplomacia o por medio de las sanciones no darán resultados. "Europa debe tomar una decisión definitiva por sí misma: todo debe ser entregado a Ucrania, no a los almacenes, no a las armerías", insistió Podolyak.

"Porque su sociología [la de la Unión Europea] demuestra que simplemente intentarán negociar con Rusia cediéndole algo: una parte de su soberanía o incluso una parte de sus territorios. Por lo tanto, es necesario el pleno apoyo militar a Ucrania", reiteró.