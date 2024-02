Putin tilda a las Fuerzas Armadas de Ucrania de "organización terrorista"

"Lo que se denomina Fuerzas Armadas de Ucrania (FAU) se ha convertido, por supuesto, en una organización terrorista", dijo el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en una reunión celebrada en la ciudad de Tula este viernes. "Disparan contra vehículos de ambulancia", denunció.

Así reaccionó el mandatario al relato sobre víctimas entre personal médico de una sanitaria que había llegado de Donbass. "Últimamente, las ambulancias han sido blanco de ataques de las FAU", dijo la mujer, que explicó seis personas de su equipo murieron a causa de estos ataques.

Putin recordó a continuación un diálogo entre tanquistas ucranianos interceptado por los militares rusos hace un año, cuando el Ejército de Ucrania trataba de entrar en la ciudad de Donetsk durante una ofensiva. Vieron que un residente había salido de su casa particular vestido en ropa deportiva, uno de los tanquistas disparó contra él y otro le preguntó: ¿Para qué lo hizo? La respuesta fue: "Todos son terroristas aquí". "¿Qué es si no neonazismo, por no mencionar los aplausos a los [jubilados] SS en Canadá?", se preguntó Putin para destacar luego el comportamiento heroico de todo el personal médico en la zona de combate.

Más información, en breve.