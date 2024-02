Aplazan el inicio del juicio contra Trump por presunta injerencia en las elecciones de 2020

La jueza federal estadounidense Tanya Chutkan ha emitido este viernes una orden por la que aplaza la fecha del inicio del juicio contra el expresidente Donald Trump por el caso de injerencia en los comicios de 2020, informan medios locales. Inicialmente, el juicio estaba programado para el 4 de marzo.

"El tribunal fijará un nuevo calendario siempre y cuando se devuelva el mandato", señaló Chutkan. Desde que Trump presentó su apelación el 7 de diciembre, la jueza ha dejado claro que todos los plazos del juicio se suspenderían mientras impugna el caso, escribe The New York Times. En la apelación, Trump argumenta que el Gobierno no tiene autoridad para presentar cargos contra él por las acciones que tomó mientras era presidente después de las elecciones de 2020 hasta el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El retraso en el caso hace cada vez más probable que el primero de los cuatro juicios penales que enfrenta Trump se celebre en primavera por cargos presentados por el estado de Nueva York por presunto fraude empresarial en relación con pagos de dinero a cambio de silencio durante las elecciones de 2016, señala el medio.