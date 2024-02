La mitad de los estadounidenses cree que la ofensiva de Israel en Gaza ha ido demasiado lejos

El 50 % de los adultos estadounidenses cree que la operación militar de Israel en la Franja de Gaza ha ido demasiado lejos, según se desprende de una encuesta conjunta de la agencia AP y el Centro NORC de Investigaciones de Asuntos Públicos (de la Universidad de Chicago).

La cifra refleja un considerable aumento frente al 40 % de quienes se mostraron críticos con la actuación de israelí el pasado mes de noviembre. Sin embargo, los simpatizantes del Partido Republicanos parecen mostrarse más favorables de la 'mano dura' que aplican las autoridades israelíes, pues el porcentaje de quienes opinan que el país hebreo "no han ido lo suficientemente lejos" solo se redujo del 32 al 24 dentro de este grupo.

Si bien más de un tercio de estadounidenses califica a Israel de "aliado que comparte los intereses y valores de EE.UU.", muchos creen que no es así. En particular, el 44 % cree que es un socio que, sin embargo, no comparte dichos intereses y valores, mientras que el 9 % ve en Israel a un rival y el 7 % a un adversario en conflicto con EE.UU. Estas dos últimas opciones apenas han cambiado respecto a agosto de 2023, semanas antes del ataque del movimiento Hamás que dio inicio a la guerra en Gaza.

El 37 % de los estadounidenses adultos participantes en el sondeo cree que EE.UU. apoya demasiado a Israel en el conflicto, mientras que el 24 % encuentra insuficiente este respaldo.

En este contexto, dos tercios de los encuestados desaprueban la forma en que Joe Biden maneja el conflicto entre Israel y Hamás. Los demócratas se muestran más divididos sobre la cuestión en función de su edad, ya que el 72 % con edades comprendidas entre 18 y 44 años la desaprueban, mientras que aquellos con más de 45 la aprueban en un 58 %.

El pasado viernes, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, dijo ver "hipocresía sangrienta" en la orden ejecutiva del presidente Biden que sanciona a algunos colonos israelíes involucrados en el hostigamiento y en los ataques a la población palestina, después de que EE.UU. diera la luz verde a la expansión de los asentamientos hebreos en las tierras ocupadas de Palestina.