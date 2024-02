La sequía deja al descubierto una iglesia del siglo XVI en México

La sequía ha dejado al descubierto una iglesia del siglo XVI en la presa Benito Juárez, que se encuentra en el municipio mexicano de Santa María Jalapa del Marqués, en el estado de Oaxaca, informaron este viernes medios locales.



La represa se construyó en 1961, tiene una capacidad de 720.317 hectómetros cúbicos y abastece de agua a diversos municipios del istmo de Tehuantepec. En la actualidad su capacidad está al 45 %, por lo que el antiguo templo ha quedado visible.

"Ahorita se ve un 40 % de su construcción y para nosotros, que vivimos del turismo, decimos que es bonito porque la gente, no solo del Istmo, sino de diversas partes de México y del extranjero, viene a tomar fotos y grabar", declaró un pescador y lanchero llamado Alejandro Olvera. "Pero la realidad es que no hay mojaras para los que vivimos de la pesca, se escasea todo porque no hay lluvia", añadió.

Juan de Dios Gallegos, gerente técnico de la red mayor, señaló que la falta de agua en la presa refleja la realidad de muchos cultivos y de mucha gente dedicada a la agricultura y pesca. "El cambio climático ya está con nosotros y debemos ocuparnos […]. Es muy lamentable lo que ocurre y debemos hacer conciencia", agregó.

En 2023 se sembraron 76.347 hectáreas de maíz en el istmo de Tehuantepec, de los cuales, hasta el 31 de agosto, solo 21.000 habían dado cultivo, lo que supone una pérdida del 60 %, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera mexicano.