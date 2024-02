Directora de UNRWA España: No podemos controlar la vida privada de nuestros 30.000 empleados

La organización tiene fondos suficientes para continuar sus operaciones en Gaza solo hasta finales de febrero, cuando se verán obligados a suspenderlas si no reciben la respectiva financiación, aseguró.

Raquel Martí, directora de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés) España, defendió este domingo durante una entrevista para el diario 20minutos la vital labor humanitaria que realiza la organización en la Franja de Gaza y rechazó cualquier vínculo con Hamás.

Martí afirma que actualmente se está llevando a cabo una investigación independiente por parte de la ONU para comprobar las supuestas pruebas que Israel presentó para acusar a varios miembros de la organización de tener conexiones con Hamás. La directora asegura que lo único que se demostrará es que UNRWA "no tiene nada que ver con aquellos horrendos ataques".

No todos los gazatíes son terroristas

De acuerdo con la entrevistada, todas las agencias de la ONU y las ONG que trabajan en Gaza contratan personal local, pero "no se puede culpar siempre a la población gazatí de ser miembro de Hamás ni se les puede considerar a todos terroristas".

Aunque la directora de UNRWA España afirma que existe un protocolo de contratación para asegurarse que el personal de la organización no esté afiliado a ningún grupo armado y existe "una política de tolerancia cero con la participación de sus empleados en política", confiesa que "evidentemente no son infalibles" y no cuentan con un sistema de inteligencia para controlar lo que hacen en su vida privada sus 30.000 trabajadores.

En cuanto al supuesto 10 % de los empleados de la UNRWA que Israel asegura está involucrado con Hamás, Martí insiste en que no hay bases para hacer tales acusaciones, pues la organización facilita anualmente el listado de sus trabajadores a Tel Aviv en el marco de un acuerdo con todos los países donde hay refugiados palestinos, y hasta ahora nunca habían recibido una advertencia por parte del país hebreo ni de sus servicios de inteligencia.

De los 12 empleados supuestamente involucrados en el ataque de Hamás en el sur de Israel el pasado 7 de octubre, la funcionaria afirmó que dos de ellos están muertos mientras que otro aún no ha sido identificado, ya que el nombre coincide con dos trabajadores que se llaman igual, por lo que han solicitado más información a Israel. Los demás fueron despedidos inmediatamente y la información sobre su paradero no puede ser desvelada.

Mensaje de abandono para Gaza

Actualmente la UNRWA se enfrenta a la suspensión de la financiación por parte de 16 países por dichas acusaciones. Martí asegura que la organización tiene fondos suficientes para continuar sus operaciones en Gaza solo hasta finales de febrero, cuando se verán obligados a suspenderlas si no reciben la financiación que ya estaba acordada con los donantes para este año.

Para la directora de UNRWA España, la suspensión de las operaciones sería un golpe muy duro para una población de Gaza que ya está viviendo una situación extrema. "Sería condenarlos a una muerte segura. Sería un mensaje de abandono por parte de la comunidad internacional", advirtió.

Asimismo, Martí insiste que las acusaciones son "un intento constante de deslegitimar a una agencia humanitaria que hace su trabajo en un contexto muy politizado", pues nunca han sido comprobadas las denuncias hechas por Tel Aviv a través de los años. "Dejemos ya de acusar a UNRWA, de tergiversar la información, y hagamos el favor de parar esta locura. Israel está cometiendo una matanza de 27.000 personas, de las cuales 15.000 son niños y niñas", concluyó.